ترامب وبوتين: صراع نووي على حافة الهاوية

الهاوية النووية تقترب… من يغمض عينيه أولا؟واشنطن تُناور، موسكو تهـ.ـدد… والعالم يمسك أنفاسه..مرحلة ما بعد الخطوط الحمراء… غواصات تتكلم بدل الدبلوماسيين. pic.twitter.com/riu8UL0Ovj — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 3, 2025

في مشهد يعيد إلى الأذهان ذُعر الحرب الباردة، عاد التصعيد بين واشنطن وموسكو ليشعل التوتر العالمي من جديد. غواصات نووية أميركية من طراز “أوهايو” ظهرت قرب السواحل الروسية، ورسائل التهديد المتبادلة تتكثف، وسط لغة تتجاوز الدبلوماسية وتقترب من لغة الحرب.

الكرملين لا يكتفي بالتصعيد، بل يلوّح بإعادة تشكيل منظومة الأمن في أوروبا، بينما الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعود إلى المشهد السياسي حاملًا معه سياسة “حافة الهاوية”، في مواجهة مباشرة مع “القيصر” بوتين.

نذر مواجهة تتجاوز المناورات، وتحمل في طيّاتها إشارات مقلقة: مناورات بحرية بصبغة نووية، تصريحات نارية، وتحركات عسكرية غير مسبوقة. وفي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن توازن ردع، يتساءل آخرون: هل نعيش لحظة كوبا جديدة؟ أم أن العالم يقترب فعلًا من الانفجار الكبير؟

المشهد ضبابي، والعالم يحبس أنفاسه… لأن هذه المرة، من يغمض عينيه أولًا قد يكون الخاسر الأكبر.