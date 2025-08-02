سابقة أوروبية ضد إسرائيل.. ما القصة؟

حصـ.ـار متواصل لعسـ.ـكريين إسرائيليين بسبب جـ.ـرائـ.ـم الإبـ.ـا.دة بغـ.zـز.ة.. دولة أوروبية تتخذ قرارا غير مسبوق ضد المشاركين في الإبـ.ـا.دة فما القصة؟ pic.twitter.com/6iTlZDREby — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 2, 2025

تشهد بلجيكا تطورًا قضائيًا بارزًا في ملف جرائم الحرب المرتبطة بالنزاع في غزة، حيث أحالت النيابة العامة بلجيكية قضية عسكريين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية. يأتي هذا القرار بعد اعتقال الجنديين قبل 10 أيام على خلفية اتهامات تشمل الهجمات على المدنيين، استخدامهم كدروع بشرية، التعذيب، والتشريد القسري لسكان القطاع.

وقد تم التعرف على الجنديين خلال تواجدهما في مهرجان الموسيقى الإلكترونية “تومورولاند” في بلجيكا، حيث تقدم محامون بشكوى قانونية ضدهما، مما دفع السلطات إلى اعتقالهما بشكل علني، قبل أن يتم الإفراج عنهما مع استمرار التحقيقات. ينتميان إلى لواء غفعاتي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتتهمهما الدعوى بالمشاركة في جرائم حرب الإبادة في غزة.

هذا التحرك القضائي البلجيكي يشكل سابقة مهمة قد تشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، ويعزز مبدأ مساءلة العسكريين أمام العدالة الدولية مهما كانت مواقعهم.