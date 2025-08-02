أولمرت يتهم نتنياهو بارتكاب “جرائم حرب” في غزة: حرب مدفوعة بأهداف شخصية

🔴إيهود #أولمرت، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق يكسر جدار الصمت ويفتح النار على #نتنياهو بسبب ما يفعله في #غزة .. فهل ستكون هذه التصريحات دليلاً قوياً ضد نتنياهو في المحاكم الدولية؟ pic.twitter.com/wSD0R7DcML — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 2, 2025

في تصريح صادم وغير مسبوق، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت حكومة بنيامين نتنياهو بشنّ حرب “غير قانونية” و”مدفوعة بأهداف شخصية” على غزة، مؤكدًا أن ما يجري قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.

وقال أولمرت إن “ما نقوم به في غزة لا يمكن تفسيره”، مشيرًا إلى أن الحكومة تجاهلت مبادرة قطرية لتبادل الأسرى في أكتوبر 2023، واصفًا ذلك بـ”التفريط السياسي الفادح”. وأضاف: “استمرار الحرب لا علاقة له بالأسرى، بل هو محاولة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية”.

وانتقد أولمرت ما يسمى بـ”المدينة الإنسانية” جنوب غزة، قائلاً إنها “جريمة إنسانية” بكل المقاييس، مضيفًا أن المشروع نفسه “يعبّر عن نهج غير أخلاقي في إدارة الحرب”.

وفي إشارة إلى الضغط الدولي المتزايد، حذّر أولمرت من أن ما تقوم به إسرائيل قد يُستخدم ضد نتنياهو في محكمة لاهاي، مؤكدًا أن الملف بات مفتوحًا على المستوى الدولي.

كما أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يكون الوحيد القادر على إيقاف هذه الحرب، قائلاً: “إذا قال ترامب لنتنياهو كفى، فسيتراجع فورًا”.

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ تشهد فيه غزة كارثة إنسانية متفاقمة، حيث أودى الجوع بحياة أكثر من 154 شخصًا، بينهم 89 طفلًا، بينما لم يتناول ثلث السكان طعامًا منذ أيام، وفق برنامج الأغذية العالمي.

تصريحات أولمرت تمثل أحد أقوى المواقف الداخلية المنتقدة للحرب على غزة، وتطرح تساؤلات حقيقية حول مستقبل نتنياهو السياسي والقانوني.