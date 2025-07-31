تحت الظلام… حضرموت تفضح التدخل الإماراتي

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في مشهد يلخّص التناقضات المؤلمة، تعيش محافظة حضرموت، الأغنى بثروات اليمن، أفقر أيامها. ففي الوقت الذي يتدفق فيه النفط من أراضيها، تغرق مدنها في ظلام دامس، والكهرباء لا تزور البيوت إلا نادرًا، فيما تُشترى المياه بأسعار باهظة، وسط غياب حكومي لافت.

الاحتجاجات انفجرت في مدينة المكلا ومدن الساحل، ولكنها لم تعد فقط صرخة ضد انقطاع الخدمات، بل باتت اتهامًا صريحًا لما يصفه المحتجون بـ”الدور التخريبي” للإمارات داخل المحافظة، متهمينها بالتحول من شريك في التحالف إلى طرف يعمّق الأزمة.

صور محمد بن زايد ووالده الشيخ زايد تمزّقت في الساحات، في مشهد اعتبره المحتجون محاكمة شعبية لدور أبوظبي في إفقار المحافظة، وحرمانها من ثرواتها.

وتفيد مصادر محلية بأن أكثر من 90% من المحلات التجارية أغلقت أبوابها، فيما تشهد الشوارع حالة من الشلل، ما يشير إلى بداية عصيان مدني واسع.

اليوم، لا تطالب حضرموت بالكهرباء فقط، بل تطالب برحيل من تقول إنهم ينهبون ثرواتها باسم “التحالف”، وعلى رأسهم الإمارات، مطالبة بعودة الأرض لأهلها.