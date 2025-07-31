“قوة أوريا”… الجرافة التي تبتلع غزة

وطن31 يوليو، 2025

في نهاية عام 2024، تأسست وحدة عسكرية غير تقليدية تُعرف باسم “قوة أوريا”، بقيادة مستوطن متطرف يدعى أوريا لوبيربوم، الذي يرى في غزة “أرضًا بلا ناس” ويريدها كذلك إلى الأبد.

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تدخل هذه الوحدة قطاع غزة مصطحبة جرافاتها، وتقوم بهدم المنازل دون أي تمييز أو ضرورة عسكرية، بمساعدة متعاقدين مدنيين يعملون عبر شركات بناء إسرائيلية، يتلقون أجرًا مغريًا يصل إلى 400 شيكل للساعة و5000 شيكل لكل بناية تهدم.

في غضون أسبوع واحد فقط، دُمرت 409 مبانٍ انتقامًا لمقتل أحد عناصر الوحدة، ما يؤكد أن هذه ليست حربًا تقليدية، بل عملية منهجية تستهدف تهجير الفلسطينيين وتدمير مدنهم، مستندة إلى إيديولوجيا استيطانية رافضة لوجودهم.

“قوة أوريا” ليست مجرد اسم، بل رمز لحقبة من الخراب والدمار التي تحاول محو سكان غزة من على وجه الأرض.

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وطن31 يوليو، 2025

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