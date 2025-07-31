روسيا تغسل يديها من نظام الأسد وتصافح “سوريا الجديدة”

الأسد لاجئ في موسكو… وروسيا تصافح أعـ.ـدا.ءه.. من قاتـ.ـلـ.ـت لأجله لسنوات، بدأت بإعادة تقييم كل شيء.. هل غسلت موسكو يدها من د.مـ.ـاء سوريا؟أم أن الصفقة أكبر من الثورة والد.مـ.ـاء؟ pic.twitter.com/xzNrDe8eNc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 31, 2025

في مشهد يعكس تغيرًا جذريًا في المواقف، استقبلت موسكو وزير خارجية “سوريا الجديدة”، أسعد الشيباني، الذي صافح نظيره الروسي سيرغي لافروف بابتسامة دافئة، في وقت لا يزال فيه بشار الأسد يقيم لاجئًا سياسيًا في العاصمة الروسية نفسها.

التحول في الخطاب الروسي بدا لافتًا؛ من دعم عسكري غير مشروط للنظام السوري إلى حديث عن “سوريا موحّدة وقوية، وبعيدة عن المنافسات الجيوسياسية”. وكأن موسكو تُعلن مرحلة جديدة، تعيد فيها تموضعها، وتُراجع اتفاقياتها القديمة بطلب من السلطة السورية الجديدة.

الرسائل كانت واضحة: خفض للوجود العسكري، تقليص للعمليات في قاعدة طرطوس، واستعداد لصفقة سياسية تُنهي مرحلة الأسد، دون أن تُخسر موسكو نفوذها في المنطقة.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تخلّت روسيا فعلاً عن بشار الأسد؟ أم أنها تعيد تدوير تحالفاتها وفق مصالحها المتغيرة؟ بين من خسر ومن يكتب التاريخ الآن، يبقى السوريون وحدهم من يدفعون الثمن.