زعماء بينهم عربي يمتلكون الرقم الشخصي لترامب.. واتصالات ودية تتحول أحيانًا إلى تهديد

معلومات مثيرة عن الرئيس الأمريكي ترامب وهاتفه الشخصي الذي أصبح بحوزة عدد من الزعماء بينهم زعيم عربي واحد.. فكيف يتم التواصل وكيف يوظفه ترامب للتهـ.ـديد؟ pic.twitter.com/w5AVUc82Ap — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 30, 2025

كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن الرئيس الأميركيدونالد ترامب فاجأ عددًا من الزعماء العالميين، من بينهم زعيم عربي، بإعطائهم رقم هاتفه الشخصي للتواصل المباشر.

وبحسب التقرير، فإن ترامب حثّ هؤلاء القادة على الاتصال به “بكل بساطة”، مفضّلًا أسلوب المحادثات الودية غير الرسمية عبر الهاتف أو تطبيق واتساب، ما أصبح جزءًا من شخصيته السياسية، وفق الصحيفة.

القائمة التي وصفتها بوليتيكو بـ”المثيرة”، تضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي استخدم واتساب مطلع مارس الماضي لمناشدة ترامب التدخل في علاقة الغرب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورغم أن بعض الزعماء أُربكوا من هذا النمط غير التقليدي للتواصل، فإنهم سرعان ما تأقلموا مع أسلوب ترامب، وأصبحوا يراسلونه بانتظام للحفاظ على علاقات شخصية أكثر دفئًا.

لكن، وعلى الرغم من طابعها الشخصي، لم تخلُ هذه المراسلات من استخدام سياسي. إذ أشارت بوليتيكو إلى أن ترامب نشر سابقًا لقطة شاشة لمحادثات جرت بينه وبين الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، بهدف إبراز دوره في تعزيز الإنفاق الدفاعي داخل الحلف.

التصرف اعتُبر بمثابة “رسالة غير مباشرة” إلى بقية الزعماء الذين يتواصلون مع ترامب: محادثاتكم قد لا تبقى سرّية.