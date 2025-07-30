خطة نتنياهو لضم أجزاء من غزة.. ما تفاصيلها؟

الكشف عن ملامح خطة نتنياهو لضم أجزاء من قطاع غـ.zـز.ة حال عدم التوصل إلى صفقة مع حركة حـ.ـمـ.ـا.س.. ما التفاصيل؟ pic.twitter.com/qlsmdSRe37 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 30, 2025

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ملامح خطة استراتيجية جديدة تقضي بضم أجزاء من قطاع غزة في حال فشل التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس.

الخطة، التي وُصفت بتحوّل كبير في السياسة الإسرائيلية، تقترح ضم غزة تدريجيًا، بدءًا من المناطق الواقعة ضمن ما يُعرف بـ”المنطقة العازلة”، ثم التوسع شمالًا نحو مناطق قريبة من سديروت وعسقلان، وصولًا – بحسب صحيفة هآرتس – إلى ضم القطاع بالكامل.

نتنياهو أكد خلال اجتماع للحكومة أن إسرائيل “لن تنتظر إلى أجل غير مسمى” ردًا من حماس على المبادرة الأميركية للهدنة المؤقتة، محذرًا من خطوات أحادية في حال استمرار الجمود.

وبحسب المصادر، تبحث الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة إدارية مدنية وأمنية لإدارة المناطق التي سيتم ضمها، ما يشير إلى نية واضحة لترسيخ وجود دائم داخل القطاع.

وتُعد الخطة أيضًا استجابة لضغوط من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي هدد بالاستقالة بسبب إدخال مساعدات إنسانية لغزة دون تحقيق مكاسب سياسية واضحة.