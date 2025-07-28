4 إجراءات عاجلة لإنقاذ غزة من شبح المجاعة

🔴مع تفاقم حـ.ـرب التجو.يع التي تتعرض لها #غزة.. 4 مقترحات مقدمة تتضمن إجراءات عاجلة لانتشال القطاع من #المجاعة فهل تلقى آذانًا صاغية؟ #غزه_تموت_جوعاً pic.twitter.com/5gvpfTiLiO — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 28, 2025

مع استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، تتفاقم أزمة الجوع وتقترب من حدود المجاعة الشاملة. وفي مواجهة هذا الواقع المأساوي، طرح مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي، الشيف خوسيه آندريس، أربع مقترحات عاجلة لإنقاذ الأرواح وانتشال القطاع من عتمة المجاعة.

تشمل المبادرات المقترحة: فتح ممرات إنسانية أمام جميع الهيئات الإغاثية، وزيادة إنتاج الوجبات الساخنة، وتوصيل الطعام مباشرة إلى المدنيين، بالإضافة إلى إنشاء خمس منشآت طهي ضخمة في مناطق آمنة لتوزيع مليون وجبة يوميًا.

وأكد آندريس أن “المجاعة الحالية ليست كارثة طبيعية، بل نتيجة مباشرة لأفعال البشر”، مشددًا على أن هناك حلولًا عملية قابلة للتنفيذ الفوري.

وحذّر من أن جيلًا كاملًا من أطفال غزة وأسرهم يواجه خطر المجاعة، داعيًا المجتمع الدولي وأصحاب الضمير الحي إلى التدخل العاجل.

في وقت يواجه فيه القطاع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل تجد هذه المقترحات آذانًا صاغية قبل فوات الأوان؟