“زجاجة أمل”… مبادرة إنسانية تتحدى الحصار وتُبحر نحو غزة

في ظل الحـ.ـصار الخـ.ـانق على غـ.zـز.ة، أطلق ناشطون مبادرة "زجاجة أمل" لإرسال الغذاء عبر البحر، عبر زجاجة بلاستيكية على أمل أن تصل إلى المحتاجين في القطاع المحاصر pic.twitter.com/o2HsORzuFa — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 24, 2025

في مواجهة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، أطلق ناشطون من دول عربية مبادرة رمزية تحت اسم “زجاجة أمل”، لإرسال مواد غذائية عبر البحر في عبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق، على أمل أن تصل إلى سكان غزة الجائعين.

تقوم الفكرة على ملء زجاجات سعة 25 لتراً بالبقوليات الجافة مثل الأرز والعدس، وترك فراغ هوائي يضمن طفوها، ثم إطلاقها في مياه البحر الأبيض المتوسط من مسافات وزوايا مدروسة بدقة، استنادًا إلى حركة التيارات البحرية.

المبادرة التي انطلقت من مصر وليبيا والجزائر والمغرب، تعكس صرخة شعوب ضد الصمت العربي والدولي، وتحمل رسالة إنسانية مؤثرة: “حين يُغلق البرّ، لا خيار سوى البحر”.

ورغم أن وصول الزجاجات إلى غزة ليس مضمونًا، إلا أن المبادرة نجحت في إيصال رسالتها: التضامن الشعبي لا يزال حيًا، والإنسانية تواصل مقاومتها، ولو بزجاجة طافية في البحر.