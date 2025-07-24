خطة عملاقة بين ترامب ونتنياهو: شرطها وقف حرب غزة

تقرير إسرائيلي يكشف للمرة الأولى عن خطة وصُفت بالعملاقة بين نتنياهو وترامب.. شرطها الأساسي وقف حـ.ـر.ب غـ.zـز.ة فماذا في التفاصيل؟ pic.twitter.com/3I15Ws7ZJa — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 23, 2025

كشف تقرير إسرائيلي حديث عن خطة استراتيجية ضخمة يجري العمل عليها خلف الكواليس بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، شرطها الأساسي وقف الحرب في غزة.

ووفقًا لما أوردته القناة 14 العبرية، فإن الخطة التي وُصفت بـ”العملاقة” يتم الإعداد لها بسرية منذ أسابيع في البيت الأبيض، وتتمحور حول مشروع اقتصادي ودبلوماسي ضخم يهدف إلى ربط الشرق بالغرب عبر ممر تجاري يشمل الهند، الشرق الأوسط، وأوروبا، وصولًا إلى الولايات المتحدة.

المبادرة، التي تشارك فيها الهند ودول خليجية وإسرائيل، تُعد الرد الأميركي على مشروع “الحزام والطريق” الصيني، وتُقدّر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات. وبحسب القناة، فإن موقع إسرائيل الجغرافي يجعلها لاعبًا محوريًا في هذا المشروع العالمي.

لكن التقرير يؤكد أن إنجاح الخطة يتطلب إنهاء القتال في غزة، لأن انخراط السعودية ودول الخليج في المشروع – بما تملكه من موارد وموقع استراتيجي – لن يكون ممكنًا دون وقف الحرب.

ويشير التقرير إلى أن هذا هو السبب الحقيقي وراء تصريحات نتنياهو المتكررة حول خطة “ستغير العالم”، وضغوطه المتزايدة لإنهاء الحرب، إلى جانب تحقيق أهداف أخرى كتحرير الأسرى والقضاء على حماس.