دول عربية تحذر إيران من الحرب.. ما القصة؟

دول عربية تحذر إيران من مواجهة جديدة مع إسرائيل وهكذا تتحرك طهران.. هل تندلع الحرب مجددا أم تُخمد نيرانها مبكرًا؟ pic.twitter.com/rLCzTqWttV — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 22, 2025

حذّرت دول عربية، بينها السعودية وقطر والإمارات، طهران من احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل، في حال استمرار الجمود في مفاوضات الملف النووي الإيراني.

ونقلت قناة “كان نيوز” الإسرائيلية عن دبلوماسي عربي أن التحذير جاء على خلفية استعدادات إسرائيلية لجولة قتال جديدة، قد تندلع إذا لم يتم التوصل لاتفاق نووي قريبًا.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهر من عملية “عمود السحاب” التي شهدت تصعيدًا عسكريًا مباشرًا بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف متزايدة من تجدد الصراع.

ووفق المصدر، فإن الدول العربية أبلغت واشنطن بضرورة التحلي بالصبر خلال التفاوض مع إيران، في محاولة لتهيئة أجواء تفضي إلى اتفاق. كما تعمل هذه الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان عدم التصعيد أو إصدار قرارات قد تؤدي إلى تفجير الموقف.

في المقابل، صعّدت دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا من لهجتها تجاه طهران، ملوحة بإعادة تفعيل العقوبات المشددة التي كانت مفروضة قبل اتفاق 2015، ما لم تُستأنف المفاوضات سريعًا.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أبدت إيران استعدادها للعودة إلى طاولة المحادثات خلال الأسبوع المقبل، في خطوة قد تؤجل – ولو مؤقتًا – شبح المواجهة.