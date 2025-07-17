زوجة ماكرون متحوّلة جنسيًا؟ بريجيت تردّ وتطعن بالحكم القضائي

هل بريجيت ماكرون متحوّلة جنـ.ـسـ.ـيا؟ قنـ.ـبلة إعلامية انفـ.ـجرت مجددا في باريس.. زوجة الرئيس تطعن بحكم قضائي برّأ من روجوا شائعة "التحـ.ـوّل الجنـ.ـسي".. شائعة بدأت بمقطع يوتيوب وانتشرت كالنـ.ـار، حتى وصلت أمريكا.. بريجيت تلاحق مروّجات الكذبة.. وماكرون يواجه "حـ.ـربا شخصية" في… pic.twitter.com/Bn3l03CvZm — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 16, 2025

في قضية أثارت جدلًا واسعًا في فرنسا وامتدت أصداؤها إلى الولايات المتحدة، تجد السيدة الأولى بريجيت ماكرون نفسها في قلب عاصفة إعلامية، بعد تبرئة القضاء الفرنسي لسيدتين اتُّهِمتا بالترويج لشائعة مفادها أن بريجيت متحولة جنسيًا.

الحكم، الذي اعتبر أن الشائعة لا ترقى إلى التشهير الجنائي، لم يُنهِ القصة، إذ قررت بريجيت الطعن فيه، مؤكدة في تصريحات حازمة أنها لن تسمح لـ”كذبة إعلامية قذرة” أن تمس حياتها وكرامتها.

القضية بدأت بمقطع نُشر عبر يوتيوب، ادعت فيه إحدى السيدتين أن بريجيت ماكرون وُلدت ذكرًا وأن شقيقها هو من غيّر جنسه وأخذ هويتها. ما وصفته وسائل إعلام فرنسية بأنه “حملة ممنهجة” وجده البعض مادة خصبة للهجوم على الإليزيه، خصوصًا من أوساط اليمين المتطرف.

ومع تصاعد الضغط السياسي على الرئيس إيمانويل ماكرون، يجد نفسه اليوم في مرمى “حرب شخصية” تستهدف عائلته، وسط تساؤلات حول حدود الحياة الخاصة في عالم السياسة، وما إذا كانت هذه الحملة جزءًا من محاولة تشويه منظمة أم نتيجة لانفلات إعلامي خطير.