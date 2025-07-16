“سلام كولا”.. مشروب غازي يتحول إلى رمز مقاومة وبديل يدعم فلسطين

في زمنٍ تتجاوز فيه المعركة ساحة القتـ.ال، يصبح حتى "المشروب" أداة مقـ.اومة.. "سلام كولا"صودا تحمل صوت غـ.ز.ة تهز عرش عمالقة المشروبات الغازية داعمي الاحـ.ـتلال



"الأمر أكبر من مجرد صودا جديدة في السوق".. إنها دعوة للتحرك وصرخة حشد لحركة مقاطعة عالمية ترفض دعم العلامات التجارية… pic.twitter.com/nCvDRIrray — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 15, 2025

في وقتٍ لم تعد فيه المقاومة تقتصر على الميدان، برز “سلام كولا” كمشروب غازي يحمل رسالة قوية من التضامن والوعي السياسي، ليكون بديلًا أخلاقيًا وإنسانيًا في الأسواق العالمية.

انطلقت المبادرة من المملكة المتحدة عام 2023 على يد الشابة المسلمة أيكيز شاه (27 عامًا)، التي أرادت عبر هذا المشروع تقديم بديل حلال وصادق لمنتجات تدعم الاحتلال. يُنتَج “سلام كولا” في تركيا، فيما يُخصَّص 10% من أرباحه مباشرة لدعم الفلسطينيين واللاجئين.

تحمل عبوات “سلام كولا” ألوان العلم الفلسطيني، في دعوة صريحة للمقاطعة، مما ساهم في انتشاره السريع في مطاعم ومقاهي بأوروبا وأمريكا. وصل المشروب حتى اليوم إلى 16 دولة عبر 4 قارات، مع نكهات محلية تناسب كل منطقة.

وتقول شاه: “سلام كولا ليس مجرد مشروب، بل صرخة ضد الظلم، وأداة لرفع وعي المستهلكين حول ما يدعمونه بأموالهم.”

يتلقى المنتج دعمًا واسعًا من مطاعم ترى فيه موقفًا أخلاقيًا، لا مجرد خيار تجاري. وفي ظل سعي المستهلكين للبدائل الأخلاقية، نجحت “سلام كولا” في بيع قرابة ملياري عبوة خلال وقت وجيز، لتتحول من فكرة إلى حركة تضامن عالمية تحمل “صوت غزة” في كل رشفة.