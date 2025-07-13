“الله أكبر”.. طمس صور ترامب يثير الجدل في شوارع دمشق

طمس صور #ترامب في شوارع #سوريا.. اتضحت هوية الجهة التي قامت بتعليق هذه اللافتات الدعائية في شوارع #دمشق وأثارت جدلًا بين السوريين.. وهذه التفاصيل كاملة. pic.twitter.com/eY3wzo2lez — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 13, 2025

في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، فوجئ سكان دمشق بطمس صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لوحات إعلانية ضخمة عُلّقت مؤخرًا في شوارع العاصمة، حيث ظهر فيها إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع.

اللوحات التي ظهرت في مناطق عدة، من بينها باب مصلى، حملت شعار “القادة الأقوياء يصنعون السلام.. الشعب السوري يشكركم”، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أقدم مجهولون على تشويه وجه ترامب في إحدى اللوحات وكتبوا عليها عبارة “الله أكبر”.

الجهة المسؤولة عن تعليق هذه اللوحات، وهي منظمة سورية تُدعى “مواطنون لأجل أمريكا آمنة” وتحظى بدعم أمريكي، أكدت أن الهدف من الحملة هو إبراز التقارب بين واشنطن ودمشق، ونفت في الوقت ذاته أي نية للتلميح نحو تطبيع محتمل مع إسرائيل.

يُذكر أن الرئيس الشرع التقى نظيره الأمريكي ترامب في السعودية منتصف مايو الماضي، في أول لقاء من نوعه بين رئيسين سوري وأمريكي منذ 25 عامًا، وهو اللقاء الذي أعقبه إعلان ترامب عن رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبره البعض تحولًا استراتيجيًا في العلاقات بين البلدين.