اشتباك أنس الشريف وأفيخاي أدرعي: تحريض إسرائيلي على صوت الحقيقة

القصة الكاملة لاشتباك مراسل الجزيرة أنس الشريف ومتحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي.. فما السبب وما تفاصيل القصة؟ pic.twitter.com/WA41Ud42TQ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 13, 2025

في تصعيد جديد ضد الصحفيين الفلسطينيين، شنّ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، هجومًا تحريضيًا على مراسل قناة الجزيرة في غزة، أنس الشريف، متهمًا إياه بأنه “جزء من آلة إعلام كاذبة”.

لكن الشريف لم يصمت، وردّ بتأكيده أن هذا الاستهداف يأتي ضمن حملة ممنهجة لإسكاته، قائلاً:

“منذ بداية هذه الحرب، لم يتوقف جيش الاحتلال وأعوانه عن تهديدي، بدأوا بالتهديد، ثم بالقصف المباشر، ولم يكتفوا بذلك، بل استهدفوا عائلتي، واستُشهد والدي.”

وأضاف الشريف أن السبب وراء هذا التحريض هو نقله للواقع من الميدان:

“أنا أوثّق المجازر وأكشف الإبادة والتجويع والنزوح والدمار، وأُظهر ما يحاول الاحتلال إخفاءه.”

يأتي هذا الهجوم في سياق أوسع من استهداف الصحفيين في قطاع غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 229 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب جرائم بحق الإعلاميين.