مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان مباشر في كأس العالم للأندية 2025

وطن- ساعاتٌ ينتظرها عشاق الكرة المستديرة على موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بطل النسخة الأخيرة لدوري الأبطال، الأربعاء، في قمة الإثارة من دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وستنطلق المباراة النارية بين كلا الفريقين في القارة العجوز بصافرة الحكم البولندي الدولي سيمون مارشينياك داخل أرضية ملعب “ميتلايف” في الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف النسخة الأولى بحلتها الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان مباشر

وستقام المباراة بين الريال وباريس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين ومصر واليمن والعراق ولبنان وسوريا والأردن.

كما وستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا.

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وستنقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية لهذه النسخة، على قناة تلفزيون العرب (ART)، وقنوات MBC MASR و MBC ACTION.

تشكيلة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الشاب تشابي ألونسو المباراة القوية أمام بطل أوروبا للنسخة الأخيرة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الريال: غارسيا، روديجر. أسينسيو، أرنولد.

خط الوسط: أردا غولر، فالفيردي. بيلينغهام، تشواميني (مودريتش).

هجوم الفريق: فينيسيوس جونيور. كيليان مبابي (غونزالو غارسيا).

وسيغيب عن المواجهة في صفوف الفريف الملكي الأبيض المدافع الإسباني ديان هويسين بعد تلقيه البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام بوروسيا دورتموند والتسبب بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة من دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، التي انتهت بتأهل الفريق الملكي الأبيض بنتيجة 3-2.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب المخضرم لويس إنريكي المباراة الصعبة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما.

دفاع الفريق: مينديز، بيرالدو. ماركينهوس، حكيمي.

خط الوسط: رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

هجوم الفريق: دوي، كفاراسخيليا. باركولا.

وسيغيب عن صفوف الفريق الباريسي المدافع ويليان باتشو ولاعب الظهير الأيسر لوكاس هيرنانديز بعد تلقيهما البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.