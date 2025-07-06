خليفة المرشد.. من هو؟

في أعقاب المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.. هل اقتربت نهاية حقبة المرشد الأعلى علي خامنئي؟ ومن هو خليفته؟ المجلس الأعلى أعاد التصويت على لائحة المرشحين لخلافة خامنئي في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية والأمريكية باغتيال شخصيات بارزة في النظام، واحتمالات حدوث فراغ في منصب… pic.twitter.com/fza7KxlQi8

في ظل التوترات المتصاعدة عقب المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، عاد ملف خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي إلى واجهة الأحداث السياسية في طهران، وسط أنباء عن تغييرات مرتقبة في قمة هرم السلطة.

مصادر مطلعة كشفت أن مجلس خبراء القيادة أعاد التصويت على لائحة المرشحين المحتملين لخلافة خامنئي، في وقت تتزايد فيه التهديدات الإسرائيلية والأمريكية باغتيال شخصيات بارزة داخل النظام الإيراني. النتائج أظهرت تقدماً لافتاً لمجتبى خامنئي، نجل المرشد، الذي حصد دعم 85 من أصل 88 عضواً في المجلس، ما يجعله أبرز المرشحين لتولي المنصب.

وبحسب التقارير، فإن الحرب الأخيرة أسفرت عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري المناهضين لتوريث القيادة، وهو ما اعتُبر عاملاً حاسماً في تعزيز حظوظ مجتبى، رغم أن خامنئي سبق أن رفض إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين.

في المقابل، التزم المرشد الأعلى الصمت حيال نتائج التصويت الأخيرة، مكتفياً بتوجيه اعتذار لأعضاء المجلس بسبب إصابته بـ”الزكام”، من دون التعليق على الوضع السياسي الحرج الذي تمر به البلاد.