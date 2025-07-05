ذباب مصري يجتاح إسرائيل ويثير الذعر بين السكان

🐝🔥بينما تتساقط القنابل على #غزة والعالم يصمت... الانتقام جاء من حيث لا يُتوقّع: ذباب مصري يهاجم إسرائيل! ما القصة؟ ولماذا الآن؟ 👀👇 pic.twitter.com/lTZ3MlEih5

في مشهد غير مألوف تزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، أفادت وسائل إعلام عبرية عن تعرّض عدد من المناطق في إسرائيل لغزو غير مسبوق من أسراب الذباب المصري، ما تسبب في حالة من الذعر والاستياء في أوساط السكان، لاسيما في حي “أور يام” الراقي بمنطقة “أور عقيفا” في مدينة حيفا.

وبحسب التقارير، فإن الذباب ينتمي إلى نوع “دروسوفيلا” المعروف بخطورته الصحية، حيث يحمل بكتيريا قد تؤدي إلى مشاكل هضمية وتنفسية حادة، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا. وقد بدأ الذباب بالفعل بالدخول إلى المنازل، مما أثار مخاوف حقيقية لدى السكان.

مصادر عبرية أشارت إلى أن مصدر هذا الذباب يعود إلى بيئات ملوّثة كالصرف الصحي والمياه الراكدة والعفن، محذّرة من أن ملامسته للطعام أو الأدوات الشخصية قد يؤدي إلى أعراض صحية خطيرة كالإسهال، التقيؤ، ضيق التنفس، وطفح جلدي.

الغزو المفاجئ دفع بالسكان إلى اتهام السلطات المحلية بالتقصير، ولوّح البعض بالامتناع عن دفع ضريبة الأملاك احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الإهمال الصارخ”.

فيما اعتبر ناشطون على منصات التواصل أن “انتقام الذباب المصري” يأتي في وقت يتقاعس فيه العالم عن نصرة غزة، ليُشكل مشهدًا ساخرًا ومثيرًا للتأمل في آنٍ معًا.