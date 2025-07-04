راغب علامة أمام القضاء اللبناني بعد تسجيل صوتي مثير للجدل

في لبنان... كلمة تولّع بلد.. راغب علامة بيدفع ثمن "جملة مفبركة".. حرقوا مدرسة على ملكه وقاضوه في المحاكم.. فماهي حقيقة التهجّم على حسن نصر الله؟ pic.twitter.com/Ig0APcT0rT

شهد لبنان حالة من التوتر والغضب الشعبي إثر انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى الفنان اللبناني راغب علامة، يُزعم أنه يتضمن إساءة للأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله. التسجيل الذي وصفه علامة بـ”المفبرك”، اتُّهم بأنه من إنتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما دفعه إلى نفي ما ورد فيه جملة وتفصيلًا، قائلاً: “الذكاء الاصطناعي أصبح يخيفني أكثر من صوتي”.

القضاء اللبناني تحرّك سريعًا، وفتح تحقيقًا رسميًا استجوب خلاله علامة، قبل أن يتم التوصّل إلى اتفاق مع الجهة المدعية أسفر عن غلق الملف قانونيًا، لكن الشارع لم يهدأ.

مدرسة خاصة مملوكة للفنان في وسط بيروت تعرّضت لاقتحام وتخريب وإضرام نار، وسط شعارات غاضبة كُتبت على الجدران مثل: “لا لسبّ الشهداء” و”خط أحمر يا راغب”.

القضية أثارت تساؤلات واسعة حول دور الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى تحريضي، ومدى تأثيره في بلد هش طائفيًا وسياسيًا كلبنان. فهل نحن أمام فبركة تستهدف فنانًا؟ أم أمام فتيل جديد في صراع الرموز والولاءات؟

في زمن “الصوت المُزيّف والصورة المُضلّلة”، لم يعد أحد في مأمن.