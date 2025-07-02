النار تتقد والخطر يتمدّد: ماذا يحدث في قاع المتوسّط؟

المتوسّط يغلي… والقلق يتمدّد على طول السواحل

وطن2 يوليو، 2025

تحرّكات غريبة في الأعماق، أمواج تتلوّى بلا تفسير، وقبطان مصري يطلق تحذيرًا مدوّيًا: “النار تشتعل تحت البحر… وهذا ليس طبيعيًا.”

رغم نفي السلطات، تتصاعد المخاوف مع صدور تحذيرات غير رسمية من خبراء جيولوجيين يتحدّثون عن ارتفاع غير مسبوق في حرارة قاع البحر، واقتراب الصهارة البركانية من السطح. هل نحن على أعتاب زلزال أو ثوران بحري مدمّر؟

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وطن2 يوليو، 2025

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