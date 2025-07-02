النار تتقد والخطر يتمدّد: ماذا يحدث في قاع المتوسّط؟

حركة غريبة .. ترددات غير طبيعية .. وأمواج تتلوّى كأن شيئًا يزحف من الأعماق .. ودعوات لغلق الشواطئ.. هذه المرة ليس بسبب الرياح ولا الأعاصير، بل لأن قاع البحر يسخن بسرعة جنونية ! الناس خائفون والسلطات تنفي وتصدر بيانات مضادة، لكن الرعب ينتشر أسرع من المدّ ولا أحد يفهم ما يحدث..… pic.twitter.com/AnqLbILtjK

تحرّكات غريبة في الأعماق، أمواج تتلوّى بلا تفسير، وقبطان مصري يطلق تحذيرًا مدوّيًا: “النار تشتعل تحت البحر… وهذا ليس طبيعيًا.”

رغم نفي السلطات، تتصاعد المخاوف مع صدور تحذيرات غير رسمية من خبراء جيولوجيين يتحدّثون عن ارتفاع غير مسبوق في حرارة قاع البحر، واقتراب الصهارة البركانية من السطح. هل نحن على أعتاب زلزال أو ثوران بحري مدمّر؟

في ظلّ الصمت الرسمي، تنتشر همسات عن تجارب عسكرية سرّية، أو ربما تأثيرات متطرفة للتغيّر المناخي.

الواقع المؤلم: البحر الأبيض المتوسّط لم يعد كما كان.

والسؤال الذي يُرعب المدن الساحلية:

هل نحن أمام كارثة بيئية كبرى… أم مجرد بداية لانفجار أكبر؟