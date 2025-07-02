الدولار يترنّح… والاقتصاد العالمي يعيد ترتيب جيوبه

وطن2 يوليو، 2025

بدأ الدولار الأمريكي يفقد بريقه الذي لطالما تميّز به كعملة مهيمنة على الاقتصاد العالمي، حيث تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عامين، في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة. في المقابل، يشهد اليورو قفزة غير مسبوقة بلغت نحو 13.8% خلال ستة أشهر فقط، وهو أقوى أداء له في تاريخه الحديث.

تأتي هذه التحولات وسط اضطراب في السياسات المالية الأمريكية، بما في ذلك مشروعات إنفاق جديدة، توترات تجارية، وغموض سياسي يخيّم على البيت الأبيض. كل ذلك دفع الأسواق لإعادة تقييم الثقة، وبدأ المستثمرون في البحث عن ملاذات أكثر استقرارًا.

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السؤال المطروح الآن: هل نشهد بداية النهاية لهيمنة الدولار؟ وهل العالم مستعد فعلاً لاقتصاد متعدد الأقطاب؟

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وطن2 يوليو، 2025

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