الدولار يترنّح… والاقتصاد العالمي يعيد ترتيب جيوبه

#الدولار "ملك العملات" لم يعد مطلق السلطة.. الأسواق العالمية بدأت تعيد رسم خريطة الثقة والعملات تتأهّب لعصر جديد من فوضى #ترامب إلى الخوف من الركود.. "العصر الأمريكي" في الاقتصاد لم يعد بلا منازع.. فهل نحن مقبلون على نظام نقدي عالمي متعدد الأقطاب؟ وهل ينقلب السحر على الساحر؟ pic.twitter.com/wkQ0gdt7Zg

بدأ الدولار الأمريكي يفقد بريقه الذي لطالما تميّز به كعملة مهيمنة على الاقتصاد العالمي، حيث تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عامين، في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة. في المقابل، يشهد اليورو قفزة غير مسبوقة بلغت نحو 13.8% خلال ستة أشهر فقط، وهو أقوى أداء له في تاريخه الحديث.

تأتي هذه التحولات وسط اضطراب في السياسات المالية الأمريكية، بما في ذلك مشروعات إنفاق جديدة، توترات تجارية، وغموض سياسي يخيّم على البيت الأبيض. كل ذلك دفع الأسواق لإعادة تقييم الثقة، وبدأ المستثمرون في البحث عن ملاذات أكثر استقرارًا.

الين الياباني ارتفع بنسبة 9%، والجنيه الإسترليني يثبت أقدامه، فيما بدأت عملات أخرى كانت في الظل بالظهور، في مؤشر على بداية تحوّل في النظام النقدي العالمي.

السؤال المطروح الآن: هل نشهد بداية النهاية لهيمنة الدولار؟ وهل العالم مستعد فعلاً لاقتصاد متعدد الأقطاب؟