قاعدة أمريكية سرّية تتوسّع في صحراء السعودية… هل اقترب الصدام مع إيران؟

🔴قاعدة أمريكية سرّية تتمدّد في صحراء #السعودية .. الذخائر تخزّن، الصواريخ تصفّ، والمكان خارج مدى #إيران .. هل يحضّر المسرح لصدام كبير؟. pic.twitter.com/0HhkatMtbB

في عمق الصحراء السعودية، بعيدًا عن أعين الإعلام وأصوات التصريحات الرسمية، تنمو قاعدة أمريكية سرّية بوتيرة متسارعة، وسط مؤشرات متزايدة على تحضير لمواجهة عسكرية محتملة مع إيران.

القاعدة المعروفة باسم “منطقة الدعم اللوجستي جنكنز” (L.S.A Jenkins) تحوّلت، منذ بدايات عام 2022، من أرض قاحلة إلى مركز عسكري متكامل، يضم مستودعات للذخائر، منصات صواريخ بحرية، وبنى تحتية قيد التوسعة. صور الأقمار الصناعية تكشف وجود أكثر من ميل مربع من المنشآت الجديدة، ما يعكس تحضيرًا ميدانيًا واسع النطاق.

بينما تبقى التصريحات الرسمية غائبة، تشير التحركات العسكرية إلى تغيير استراتيجي في تموضع القوات الأمريكية في الخليج. القواعد القديمة في قطر والكويت باتت ضمن مدى صواريخ إيران قصيرة المدى، لكن “جنكنز” تقع في موقع يسمح بردّ سريع مع تقليل احتمالات التعرض لهجوم مباغت.

مع ظهور منشآت جديدة قرب الطائف وجدة، تزداد التساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذا التوسع الصامت:

هل نحن أمام تحضير لصراع مفتوح؟ أم أن الولايات المتحدة تبني مسرح عمليات لحرب مؤجلة؟

حتى الآن، لا إجابات رسمية. لكن الصمت الأمريكي يقابله ضجيج في الأرض… وضجيج قد لا يطول حتى يخرج إلى العلن.