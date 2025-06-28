الاحتلال يدسّ مخدرات في مساعدات غذائية لغزة

كارثة تفوق الخيال.. الاحتـ.ـلال لم يكتفِ بالقـ ـصف والتجـ.ويع بل بدأ يُـ ـهرّب مخـ ـدرات قاتـ ـلة داخل أكياس الطحين والمساعدات لـ غـ.زzة!.. عُثر على مخـ.دّر "أوكسيكودون" شديد الخطـ.ورة داخل شحنات طحين، وزّعتها الشركة الأمريكية المشبوهة التي تتبع للاحتـ.ـلال.. وهو عقار أفيوني… pic.twitter.com/Vvw9fsR1lr

في تصعيد خطير لاستهداف المدنيين في قطاع غزة، كُشف النقاب عن العثور على أقراص مخدّرة من نوع “أوكسيكودون” داخل أكياس الطحين المُقدمة كمساعدات إنسانية من شركة أمريكية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

ويحذر خبراء من أن طحن هذه المواد المخدرة أو إذابتها مع الطحين قد يُسبب كارثة صحية مباشرة، حيث يُعتبر “أوكسيكودون” من أقوى المسكّنات الأفيونية ويُستخدم في حالات ألم شديدة مثل مرضى السرطان، لكنه يصنّف كمادة شديدة الخطورة قد تؤدي للإدمان، وتأثيره قد يصل إلى التسبب بالاكتئاب التنفسي الحاد.

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وصف الحادثة بأنها “جريمة بشعة” تستهدف المجتمع الفلسطيني من الداخل بنشر الإدمان ضمن سياسة ممنهجة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية.

كما وجّه المكتب تحذيرًا شديدًا لأبناء الشعب الفلسطيني من هذه “المراكز المشبوهة” التي وصفها بـ”مصائد الموت”، داعيًا لتفتيش دقيق للمساعدات القادمة من جهات غير موثوقة.

تفتح هذه الحادثة الباب أمام تساؤلات خطيرة حول نوايا الاحتلال في استغلال الكارثة الإنسانية لتدمير النسيج المجتمعي من الداخل، ما يستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلاً.