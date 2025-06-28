الاحتلال يدسّ مخدرات في مساعدات غذائية لغزة

تحقيق صادم يكشف استهدافًا إسرائيليًا خطيرًا للصحة العامة

وطن28 يونيو، 2025

في تصعيد خطير لاستهداف المدنيين في قطاع غزة، كُشف النقاب عن العثور على أقراص مخدّرة من نوع “أوكسيكودون” داخل أكياس الطحين المُقدمة كمساعدات إنسانية من شركة أمريكية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

ويحذر خبراء من أن طحن هذه المواد المخدرة أو إذابتها مع الطحين قد يُسبب كارثة صحية مباشرة، حيث يُعتبر “أوكسيكودون” من أقوى المسكّنات الأفيونية ويُستخدم في حالات ألم شديدة مثل مرضى السرطان، لكنه يصنّف كمادة شديدة الخطورة قد تؤدي للإدمان، وتأثيره قد يصل إلى التسبب بالاكتئاب التنفسي الحاد.

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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وصف الحادثة بأنها “جريمة بشعة” تستهدف المجتمع الفلسطيني من الداخل بنشر الإدمان ضمن سياسة ممنهجة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية.

كما وجّه المكتب تحذيرًا شديدًا لأبناء الشعب الفلسطيني من هذه “المراكز المشبوهة” التي وصفها بـ”مصائد الموت”، داعيًا لتفتيش دقيق للمساعدات القادمة من جهات غير موثوقة.

تفتح هذه الحادثة الباب أمام تساؤلات خطيرة حول نوايا الاحتلال في استغلال الكارثة الإنسانية لتدمير النسيج المجتمعي من الداخل، ما يستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلاً.

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وطن28 يونيو، 2025

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