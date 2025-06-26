ساويرس يثير الجدل مجددًا: حياد مزعوم أم ترويج لرواية الاحتلال؟

وطن26 يونيو، 2025

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس موجة من الجدل بعد نشره مقطع فيديو لباحثة إسرائيلية تنكر وجود فلسطين التاريخي وتروّج لما يُعرف بأسطورة “الشعب المختار”، معلقًا عليه بدعوة للمؤرخين للرد، في ما اعتبره كثيرون “تلميحًا بغطاء الحياد”.

الخطوة اعتُبرت من قبل نشطاء ومراقبين نوعًا من “التطبيع الناعم”، إذ إن نشر مادة تنكر حقوق الفلسطينيين، دون تقديم موقف واضح أو رفض صريح لمحتواها، يسهم – بحسب منتقديه – في تبييض السردية الصهيونية تحت غطاء “النقاش”.

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وسبق أن وُجهت انتقادات لساويرس بسبب مواقفه من قضايا إقليمية، من بينها تصريحاته حول الأوضاع في سوريا، التي وُصفت بأنها تستثمر في آلام الضحايا وتستخدمها كأداة للتجييش السياسي والطائفي.

المواقف المتكررة لساويرس تطرح تساؤلات حول حقيقة “الحياد” الذي يعلن عنه، وإن كان في الواقع يخدم سرديات بعينها عبر تمريرها بأسلوب غير مباشر، مما يدفع البعض لاعتبار ما يقوم به شكلاً من أشكال التلاعب بالرأي العام، يخدم أجندات مغايرة لخطاب التضامن الذي يدّعيه.

 

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وطن26 يونيو، 2025

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