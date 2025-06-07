مباراة البرتغال وإسبانيا مباشر والتشكيلة في نهائي دوري الأمم الأوروبية

وطن- يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في أرجاء المعمورة، مباراة البرتغال وإسبانيا مباشر، الأحد، لمعرفة هوية البطل في النهائي المثير لدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويستضيف ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية أحداث نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وإسبانيا، فقد سبق أن شهد ذات الملعب الكثير من الأحداث الرياضية المهمة للمسابقات الأوروبية، كان أخرها نهائي دوري الأبطال الذي توج به باريس سان جيرمان.

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا مباشر

وستنطلق المباراة النهائية بعد صافرة الحكم الدولي السويسري ساندرو شيرر لقيادة تحكيم مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ” مكة المكرمة” وفلسطين واليمن والأردن ومصر ولبنان وسوريا.

كما وستكون ذات المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

مباراة البرتغال وإسبانيا مباشر

وسيعلق على أحداث المباراة النهائية للبطولة الأوروبية بين البرتغال وإسبانيا، المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي والجزائري حفيظ دراجي على مجموعة شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية والحصرية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

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تشكيلة البرتغال ضد إسبانيا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب روبيرتو مارتينيز المباراة النهائية للمنافسة على اللقب أمام إسبانيا، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

خط الدفاع: جواو نيفيس، روبن دياس. دالوت، نونو مينديز.

الوسط: روبن نيفيس، برناردو سيلفا. برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، بيدرو نيتو. ترينكاو (ديوغو جوتا).

تشكيلة إسبانيا ضد البرتغال

وسيدخل المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة المثيرة والقوية أمام البرتغال للصراع على لقب نهائي دوري الأمم الأوروبية، بتشكيلة أساسية متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: ديان هويسين، كوكوريلا. نورماند، بيدرو بورو.

الوسط: ميكل ميرينو، بيدري، مارتن زوبيميندي (جافي).

خط الهجوم: لامين يامال، نيكولاس ويليامز. داني أولمو (ألفارو موراتا).