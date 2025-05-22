“اختفاء العريفي”.. هل صمت الشيخ كلّفه حريته؟

وطن – منذ العام 2018، يلفّ الغموض مصير الشيخ محمد العريفي، أحد أبرز الوجوه الدينية في السعودية والعالم الإسلامي، بعدما اختفى فجأة من المشهد الإعلامي والدعوي. الداعية، الذي كان يتمتع بحضور جماهيري واسع وحساب يتابعه أكثر من 24 مليون شخص على “تويتر” (حاليًا “إكس”)، طُويت صفحته دون مقدمات، واختفت معه آلاف التغريدات والمقاطع والخطب التي اعتاد نشرها بشكل شبه يومي.

مصادر حقوقية وإعلامية سعودية تحدثت عن أن اختفاء العريفي جاء بأوامر مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان، ضمن سياسة ممنهجة لإقصاء أي شخصية دينية لا تتماشى مع التوجهات الجديدة للنظام، خصوصًا ما يتعلق برؤية 2030 التي تُغرق البلاد في موجة “انفتاح” ترفيهي متسارع.

العريفي، رغم أنه لم يكن معارضًا علنيًا، إلا أنه لم يشارك في مدح السلطة أو ترويج سياساتها، لا سيما فيما يخص ملف التطبيع مع إسرائيل أو تسويق “فقه الترفيه” الذي يحاول النظام فرضه عبر دعاة جدد محسوبين على البلاط. هذا “الحياد الصامت”، بحسب مراقبين، لم يشفع له، بل صار تهمة في نظام لا يقبل إلا “دعاة تحت الطلب”.

وبحسب تقارير نشرت عام 2019، فإن السلطات أجبرت العريفي على حذف حساباته الإلكترونية بعد تداول منشورات لنجله عبد الرحمن تنتقد السياسات الجديدة، مما أثار حفيظة الديوان الملكي وأدى إلى معاقبة الأب بالصمت والإقصاء.

السعودية الجديدة، كما يراها كثيرون، أصبحت ساحة مغلقة لا تحتمل أي صوت لا يصفق. اختفاء العريفي يأتي ضمن سلسلة طويلة من الاعتقالات والإقصاءات شملت دعاة وأكاديميين ورجال دين بارزين، مثل سلمان العودة وعوض القرني، والسبب واحد: “غياب الولاء المطلق”.

فهل العريفي معتقل؟ أم تحت الإقامة الجبرية؟ أم اختفى قسرًا بصمت؟

أسئلة تبقى مفتوحة ما دام الصمت هو سيد المشهد، والدعاة الحقيقيون خارج الصورة.