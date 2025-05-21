مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر والتشكيلة والموعد في نهائي الدوري الأوروبي

وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر والكرة الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر، الأربعاء، للصراع على اللقب في نهائي الدوري الأوروبي 2025.

وسيستضيف ملعب “سان ماميس” في مدينة بلباو بدولة إسبانيا اللقاء النهائي المنتظر بين كلا الفريقين لحسم البطولة الأوروبية المعروفة ب”EuropaLeague”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

وستنطلق صافرة المباراة بقيادة الحكم الألماني فيليكس زفاير، عند الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا واليمن.

كما وستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر

وستنقل المباراة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2025، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الرياضية القطرية الحصرية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وسيعلق على أحداث نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

وسيدخل المدرب البرتغالي روبين أموريم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد المباراة، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام توتنهام، كما يلي:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: هاري ماغوير، ليني يورو. فيكتور لينديلوف. نصير مزواري.

خط الوسط: كاسيميرو، مانويل أوغارت، باتريك دورغو، برونو فيرنانديز.

هجوم الفريق: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند.

تشكيلة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يلعب المدرب اليوناني أنجي بوستيكوغلو المدير الفني لنادي توتنهام المباراة أمام مانشستر يونايتد، بتشكيلة متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكى فان دي فان. أودوجي.

خط الوسط: رودريغو بيتانكور، إيف بيسوما. ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.

هجوم الفريق: سولانكي، ريتشارليسون.