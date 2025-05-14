فندق نرويجي يطرد سائحًا إسرائيليًا: لا مكان لقتلة الأطفال عندنا!

وطن – في لحظةٍ تتسابق فيها بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع إسرائيل، وفتح الفنادق والمطارات للوفود الرسمية والسياحية من دولة الاحتلال، يفاجئ فندق نرويجي صغير العالم بموقف إنساني وأخلاقي كبير، بعدما رفض استقبال سائح إسرائيلي يُدعى “عامي هادخيس”، معلنًا أن منشأته تقاطع إسرائيل بالكامل.

الرفض جاء برسالة صريحة وصلت للسائح: “نعتذر، نحن نقاطع إسرائيل. لا يمكننا استقبال من ينتمي لدولة ترتكب المجازر بحق الأبرياء في غزة.”

الخطوة لم تكن فردية، بل جرت بتنسيق مباشر مع اتحاد العمال النرويجي LO، وبدعم من منظمة أصحاب العمل NHO، ضمن حملة وطنية نرويجية شاملة لمقاطعة إسرائيل اقتصاديًا وسياحيًا، تنديدًا بالإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

ورغم الضغط المتوقع، لم يتراجع الفندق أو يعتذر، بل وصف قراره بأنه “حالة قوة قاهرة”، نابع من ضميرٍ إنساني لا يقبل التعايش مع الجريمة.

المفارقة أن السائح المطرود في النرويج، يجد له مكانًا في عواصم عربية مطبّعة، حيث يُستقبل بالتصفيق، وتُفرش له السجادة الحمراء، ويُقدم كضيف شرف في مؤتمرات وصفقات اقتصادية. شتان بين فندق صغير اختار الكرامة، وأنظمة كبرى اختارت الخنوع والعار.

موقف الفندق النرويجي ليس وحيدًا، فقد سبقه فندق ياباني بطرد نزيل إسرائيلي تضامنًا مع غزة، ما يؤكد أن موجة المقاطعة الشعبية في الغرب تزداد زخمًا في وقتٍ يتراجع فيه الضمير العربي الرسمي.

إنها رسالة من أوروبا إلى من طبّعوا:

“لا مرحبًا بكم إن كنتم تقتلون الأبرياء.. حتى ولو كنتم تحملون جوازات سفر سياحية.”