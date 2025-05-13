هذا مع شعبان.. فكيف بيوم السيسي؟!

وطن – رحل من كانوا يرونه سوطًا بيد الحاكم، لا قاضيًا يقيم ميزان العدل. المستشار شعبان الشامي، الملقب بـ”قاضي الإعدامات”، طوى الموت صفحته، لكن آثار أحكامه باقية في ذاكرة المصريين. رحل دون أن تُمحى من أذهان آلاف العائلات صور المحاكمات الجماعية، وأحكام الإعدام السريعة، ومنصات القضاء التي تحوّلت إلى مقاصل.

لم يكن قاضيًا بالمفهوم القانوني المستقل، بل أداة بيد النظام، ينفذ ما يُطلب منه ويطلق الأحكام في قاعاتٍ تفتقر إلى الحدّ الأدنى من معايير العدالة. لذلك، لم تكن وفاته مجرد خبر عابر، بل تلقاها ملايين المصريين كلحظة انتصار رمزية، يصفها البعض بأنها “عدالة مؤجلة” نزلت بقرار من السماء.

منصات التواصل الاجتماعي امتلأت بالتعليقات التي عبّرت عن الشماتة، ليس فرحًا بالموت، بل فرحًا بزوال من كان رمزا للظلم، وأحد أبرز وجوه القمع القضائي الذي حوّل القانون إلى أداة سياسية.

لكن السؤال الذي لا يغيب عن الأذهان: ماذا عن رأس النظام نفسه؟ إن كانت وفاة قاضٍ واحدٍ تركت كل هذا الأثر، فكيف سيكون وقع رحيل من حكم بالحديد والنار؟ ممن صادر الحريات، وكمم الأفواه، وباع الأرض، وأغرق البلاد في الديون؟ هل ستكون لحظة سقوطه ـ إن وقعت ـ عيدًا شعبيًا وطنيًا؟

كثيرون يرون أن تلك اللحظة ـ سواء أكانت رحيلًا طبيعيًا أم سقوطًا سياسيًا ـ ستكون مفصلية في تاريخ مصر الحديث. لحظة تصفية حساب مع مرحلة كاملة من القمع والتراجع والتنكيل.

الرحيل الجسدي لا يكفي وحده، لكن الذاكرة الشعبية لا تنسى. وستظل وفاة شعبان الشامي محفورة في أذهان المصريين، ليس كفقد لقاضٍ، بل كسقوط رمز من رموز العدالة المزيفة.