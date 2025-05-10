مليار دولار لحرب لم تُحسم.. أمريكا تقصف اليمن وتستثني إسرائيل من الاتفاق!

وطن – في بلد لم تعرف الراحة منذ سنوات، وفي ظل صراعات متشابكة على أرضٍ ممزقة، شنت الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن. الحملة، التي قُدرت تكلفتها رسميًا من قبل البنتاغون بـ400 مليون دولار، كشفت تقارير لاحقة أنها تجاوزت مليار دولار، في واحدة من أكثر العمليات غموضًا من حيث النتائج وتكاليفها الفعلية.

بحسب تحقيقات من شبكات إعلامية أمريكية، استخدمت واشنطن أكثر من 2000 قنبلة وصاروخ، من بينها 75 صاروخًا من نوع توماهوك الذي يكلّف ما يقارب 2 مليون دولار للواحد، بالإضافة إلى ملايين أُنفقت على نقل أنظمة دفاعية وبناء قدرات هجومية في المنطقة. ومع ذلك، لم تتمكن القوات الأمريكية من تأكيد حجم الأضرار أو تحقيق أي نصر ملموس على الأرض، حيث لا توجد قوات أمريكية ميدانية لتقييم نتائج الضربات.

ثم جاء الإعلان المفاجئ عن وقف إطلاق نار بوساطة عمانية، تعهد خلاله الحوثيون بعدم استهداف السفن الدولية في البحر الأحمر، مع استثناء واضح ومثير للجدل: السفن الإسرائيلية لا تشملها التهدئة.

اللافت في كل ما سبق، أن هذه الحملة التي كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين ما يفوق المليار، لم تُفضِ إلى نتائج استراتيجية واضحة، ولم توقف تهديدات الحوثيين بشكل كامل، بل انتهت إلى اتفاق ناقص لا يشمل حليفة واشنطن الأوثق في المنطقة — إسرائيل.

التحرك العسكري الذي بدأ بزخم إعلامي ودعم من بعض القوى الغربية، انتهى إلى حرب باردة دون نتائج حاسمة، وسط انتقادات لاذعة لإدارة بايدن بشأن غياب التخطيط الواضح والمحاسبة الدقيقة للتكاليف.

فهل كانت الحملة مجرد استعراض قوة؟ أم محاولة للضغط السياسي على أطراف إقليمية؟ وماذا عن الدور الإسرائيلي خلف الكواليس؟ هذه الأسئلة تُركت بلا أجوبة، في بلد لا يزال يغرق في الدم والمجاعة.