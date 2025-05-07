أرسنال وباريس بث مباشر بجودة عالية والتشكيلة والمعلق في ليالي نصف الأبطال

وطن- يستفسر عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة عن كيفية مشاهدة مباراة أرسنال وباريس بث مباشر والتشكيلة المتوقعة والغيابات والمعلق عليها، الأربعاء، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويستضيف ميدان ملعب “بارك دي برينس” أو المشهور بالعربية ب”ساحة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس، أحداث المباراة المثيرة التي ستجمع فريقا أرسنال وباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم.

مباراة أرسنال وباريس بث مباشر

وستنقل كالعادة مجريات أحداث مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان وجميع المباريات على مجموعة شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الحصرية.

كما وسيعلق على مجريات المباراة المثيرة والحاسمة بين كلا الفريقين، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس في إياب دور نصف دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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تشكيلة أرسنال ضد باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني المخضرم لويس إنريكي أمام منافسه العنيد هذا الموسم أرسنال الإنجليزي في إياب نصف دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينهوس. نونو مينديز، ويليام باتشو، أشرف حكيمي.

كما وفي وسط الفريق: فابيان رويز، جواو نيفيس. فيتينيا، باركولا.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، كفاراتسخيليا.

تشكيلة أرسنال ضد باريس سان جيرمان

وسيدخل مواطنه المدرب ميكل أرتيتا المباراة القوية أمام نظيره المستضيف للمباراة على ميدانه باريس سان جيرمان في إياب نصف دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: جاكوب كيويور، وليم صليبا. يوريان تيمبر، مايلز سكيلي.

كما وفي وسط الفريق: ديكلان رايس، مارتين أوديغارد. توماس بارتي.

الهجوم: غابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا، ميكل ميرينو.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق الفوز على منافسه أرسنال بهدف نظيف دون مقابل في مباراة ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

كما وتُوج باريس سان جيرمان مؤخراً بطلاً للدوري الفرنسي للمرة ال13 في تاريخه. بعد تربعه على عرش صدارة الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

على عكس الفريق المنافس أرسنال الذي يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 67 نقطة، خلف المتوج باللقب لهذا الموسم ليفربول صاحب الصدارة برصيد 82 نقطة.

فمن سيفعلها ليلة الأربعاء الفريق المستضيف باريس سان جيرمان أم الضيف أرسنال لخطف بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، لملاقاة إنتر ميلان الذي قدم مباراة مثيرة ومجنونة أمام برشلونة وتحقيق الفوز عليه بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي نصف دوري الأبطال؟!