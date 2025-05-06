ليالي الأبطال.. بث مباشر برشلونة ضد إنتر بجودة عالية والتشكيلة والغيابات والمعلق

وطن- يتساءل عشاق وجماهير كرة القدم في أرجاء دول العالم عن كيفية مشاهدة بث مباشر برشلونة ضد إنتر بجودة عالية، الثلاثاء، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وستقام المباراة الحاسمة بين برشلونة ومنافسه المستضيف إنتر ميلان على ميدان ملعب ” سان سيرو” في مدينة ميلانو الإيطالية، بعد مباراة مثيرة ومجنونة في مباراة الذهاب التي انتهت بين كلا الفريقين بنتيجة 3-3.

كيفية مشاهدة بث مباشر برشلونة ضد إنتر

وكالعادة ستبث مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان على مجموعة شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الحصرية الناقلة لأحداث منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

كما وسيعلق على المباراة المثيرة والحاسمة بين برشلونة وإنتر ميلان، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

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موعد مباراة برشلونة ضد إنتر في نصف إياب دوري أبطال أوروبا

وستنطلق مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في إياب نصف دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية” وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر.

كما وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد إنتر والغيابات

تشهد قائمة برشلونة عودة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى تشكيلة الفريق الكتالوني من جديد بعد غياب بداعي الإصابة، مع استمرار غياب النجم الإسباني أليخاندرو بالدي لاعب الظهير الأيسر بسبب الإصابة.

وسيدخل المدرب الألماني هانزي فليك المباراة الحاسمة أمام إنتر ميلان، في إياب نصف دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني.

الدفاع: جول كاندي، باو كوبارسي. مارتينيز، جيرارد مارتين.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج. داني ألمو (جافي)، لامين يامال.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي. (فيران توريس)، رافنينيا دياز.

كما ويتربع برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 79 نقطة، أي بفارق 4 نقاط عن غريمه الوصيف وحامل اللقب السابق ريال مدريد مع نهاية الجولة 34، على عكس منافسه إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني خلف نابولي المتصدر بفارق 3 نقاط. أي برصيد 74 نقطة مع نهاية الجولة 35 في منافسات الدوري الإيطالي.