وزير العدل السوري الذي أعطى الوكالة اليهودية أسماء جرحى ثورة 36 الفلسطينية في دمشق مقابل ألف جنيه فلسطيني

وطن – قدم لهم كل ما طلبته منه الوكالة اليهودية، قدم لهم أسماء جرحى الثوار الفلسطينيين الذين كانوا يعالجون في دمشق، وعناوين البيوت التي كانوا يعالجون فيها، قدم لهم أسماء الأطباء الذين كانوا يعالجونهم، وكيف دخلوا وكيف خرجوا، وحتى اسماء من كان يمول علاجهم، كل ما طلبته منه الوكالة اليهودية، كان يرسله ويكرم!، وكل ذلك مقابل ألف جنيه فلسطيني، تدفع على دفعات بعد كل مرحلة، خمسون جنيها في كل دفعة.

قدم لهم معلومات دقيقة عن الثوار الفلسطينيين، ومن يدعمهم من السوريين، قدم لهم اسماء ممرات دخول الثوار إلى فلسطين وتهريب الأسلحة من سوريا إلى فلسطين، وعن مصادر وكميات هذه الأسلحة، وقدم معلومات هامة ودقيقة عن قرارات وسياسات الكتلة الوطنية والحكومة السورية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والثورة العربية في فلسطين، والوكالة اليهودية، والمشروع الصهيوني.

انه نسيب البكري – وزير العدل! الذي جندته الوكالة اليهودية في فبراير 1938، واستمر تجنيده حسب ارشيف الوثائق الصهيونية لسنوات عديدة.

ولد نسيب البكري في دمشق لعائلة ثرية تدّعي نسبها لأبي بكر الصديق! والتي ارتبطت باليهود في دمشق منذ وقت مبكر فقد كانت علاقة والد نسيب، عطا البكري، مع رئيس الطائفة اليهودية وعضو البرلمان السوري فيما بعد يوسف لانيادو، وغيره من أثرياء اليهود في حلب ودمشق علاقة قوية ومريبة وتعود لعقود سبقت، وازدادت عندما اعتقلته الدولة العثمانية لفترة قصيرة بسبب فساده وتهربه من دفع الضرائب للحكومة العثمانية، فكان ومعه أولاده من النوع الذي يطلق عليهم “القبضايات” في الشام.

ولا عجب ان ابناء عطا البكري وعلى رأسهم نسيب قد انضموا الى جمعية العربية الفتاة السرية، المرتبطة اصلا باليهود والتي وضعت اول أهدافها هدم الخلافة العثمانية، وعمل نسيب كسكرتير لها، وكان كل ذلك بدعم من رئيس الطائفة اليهودية يوسف لانيادو، ولانيادو نفسه الذي ربط نسيب البكري بالوكالة اليهودية فيما بعد.

وكان البكري من الأوائل الذين انضموا إلى ثورة الأمير فيصل، الذي عينه في عام 1918 مستشارا شخصيا له، بعد ان حاز على قبول من لورنس العرب حين عمل دليلا له اثناء الثورة البريطانية على الأتراك، وكان مقربا منه كظله بحيث اصبحت علاقته به لا تختلف عن علاقته بدهام!، وان وصفه بعدم الادراك وقصر النظر وأنه غدار حيث كشف فيما بعد انه طلب منه إبعاد فيصل عن عرش سوريا ووضعه مكانه.

حتى ان الشريف حسين حين علم بحياة الفجور التي عاشها ابنه فيصل مع عائلة البكري وعلى رأسهم نسيب في دمشق وفي مزراعهم خارجها، غضب غضبا شديدا وكتب الى ابنه، سائلا الله ان يموت ولا يراه، متهما أياه بتبذير أموال الثورة على عائلة البكري.

في عام ١٩٢٥ جندت بريطانيا نسيب البكري من أجل الثورة على الفرنسيين، عندما اختلفتا على تقسيم الكعكة، فجند ما يستطيع من رجالاته ليلتحقوا بمن ثاروا حقا، لكنه ما ان سمع مدافع فرنسا تضرب دمشق حتى هرب على منطقة تدعى “المقرن القبلي” في جبل الدروز مع شقيقه سامي وأرسل بشقيقيه الآخرين فوزي ومظهر الى عمان في شرق الأردن.

وقد اقسم المجاهد الدكتور أمين رويحة (١) بأن نسيب البكري لم يطلق رصاصة اثناء الثورة، في حين كانت الصحف تتناقل اخبار “نضالاته” من غوطة دمشق! مع انه هرب منها في اول للثورة، وقال انه لم يكن همه سوى جلب المسرات لنفسه، كما قال انه طلب من بعض الثوار الاستسلام، بل حاول أخذ احد القادة لابعاده عن الثورة، وهو المجاهد ابو عبدو ذيب الشيخ.

وعندما اجبر نسيب البكري على العودة الى الغوطة، ذهب لأبعد نقطة عن المعارك، وحين طلب منه الثوار ان ياتي كل فترة لشد أزرهم على الأقل، قال انه يكره صوت الرصاص!.

حكمت عليه فرنسا بالإعدام عام ١٩٢٦ فهرب الى فلسطين، فتدخل رئيس الطائفة اليهودية يوسف لانيادو لدى السلطات الفرنسية من أجل العفو عنه وعن اخيه فوزي، فتم العفو عنهما وعادا لدمشق، وقد عوضته السلطات الفرنسية عن الخسائر التي تعرض لها بثمانية الاف ليرة.

كان نسيب البكري أحد مؤسسي وقادة الكتلة الوطنية ورئيس فرعها في دمشق، وعينته حكومة الكتلة الوطنية في عام 1936 محافظا لجبل الدروز، وهو غير الدرزي الوحيد الذي قبلوا به ليحكم جبلهم نتيجة العلاقة الخاصة بين عائلة البكري والدروز، كما وشغل منصب وزير العدل عام 1939، ثم وزيرا للزراعة والاقتصاد، ثم انتخب كعضو في البرلمان السوري.

في 6 فبراير 1938 وبمشاركة رئيس الطائفة اليهودية السورية يوسف لانيادو تم اجتماع الوكالة اليهودية ممثلة بالياهو ساسون مع نسيب البكري للمرة الثالثة واستمر لساعتين، تم فيه بدء الإتفاق للعمل مع الوكالة اليهودية بحيث يتم التركيز على اهم القضايا وهي: إيقاف الثورة العربية في فلسطين، وإيقاف الدعاية “المسمومة” المعادية للصهيونية في الصحافة السورية، وخطب المساجد، والاجتماعات المختلفة في سوريا، ومحاولة توفير أي دعم ممكن للوكالة اليهودية من الشعب السوري، وخاصة قادته.

وأول ما بدأ به انه جند شقيقه مظهر البكري مدير شرطة دمشق من اجل تشكيل مجموعات من شرطة ومخبري شرطة دمشق للتحقيق والتجسس على أنشطة الثوار الفلسطينيين في سوريا.

في ٢٧ فبراير ١٩٣٨ التقى مندوب الوكالة اليهودية الياهو ساسون بنسيب البكري وبحضور يوسف لانيادو وأخبره ان الوكالة اليهودية لن تدفع له مقدما حسب ما كان يطلب، بل ستدفع بعد تسليم التقارير والإطلاع على قيمتها، كما قدم له هذه المهام للقيام بها: تقرير شامل ومفصل عن أنشطة الثوار الفلسطينيين، علاقاتهم، خططهم، مصادر تمويلهم، إلخ؛ ثم معلومات يمكن استخدامها لطلب السلطات الفرنسية ترحيل الفلسطينيين من دمشق وبيروت، كما فعلت مع معين الماضي، ومعلومات واضحة عن مواعيد تهريب مجموعات المتمردين والأسلحة إلى فلسطين من أجل اتخاذ الاستعدادات لاعتقالهم.

وأول عمل قام به نسيب البكري انه تمكن عبر تعاون مع شقيقه مظهر البكري مدير شرطة دمشق من تجنيد ٣٠ شرطيا ومخبرا من اجل المهام التي طلبتها منه الوكالة اليهودية.

وفي ١٨ مارس ١٩٣٨ قدم نسيب البكري للوكالة اليهودية تقريرا ضم:

● قائمة بـ 26 فلسطينيا يقودون الثورة العربية في فلسطين.

● قائمة بـ 12 ثوريا يتنقلون ذهابا وإيابا من سوريا ولبنان وإلى فلسطين للتواصل بين قيادة الثورة الفلسطينية في دمشق وبيروت والثوار في فلسطين.

● اسم مصور كان يرافق الثوار في المعارك والعمليات في فلسطين ويرسل الصور الصحافة العربية.

● قائمة بستة ثوار كانوا يسافرون لإقامة صلة بين مواقع الثوار في فلسطين وداعمي الحاج أمين الحسيني في القدس.

● قائمة بسبعة سوريين ولبنانيين يشترون أسلحة للثوار.

● قائمة بتسعة رجال يهربون الأسلحة من سوريا إلى فلسطين.

● أسماء سائقين اثنين من دمشق يهربون الأسلحة في سياراتهم إلى فلسطين.

● قائمة بالمدن والمناطق التي يشتري منها الثوار الأسلحة، بما في ذلك دمشق، بيروت، حلب، إسكندرون، كردستان، العراق، اليونان، وألمانيا، ومن الفرنسيين في سوريا.

● قائمة بعشرة مسارات لنقل الأسلحة من سوريا ولبنان إلى فلسطين.

● قائمة بـ 12 رجلاً يعملون على تجنيد الثوريين ونقلهم إلى فلسطين.

● قائمة بتسعة من كبار القادة والمسؤولين السوريين الذين دعموا الثورة العربية في فلسطين وساعدوا في نقل الثوار والأسلحة من سوريا إلى فلسطين.

● قائمة بـ 13 رجلا كانوا يتواصلون وينسقون بين الثوار الفلسطينيين والقنصليات الألمانية والإيطالية في دمشق.

● قائمة بسبعة رجال يديرون الدعاية المؤيدة لفلسطين.

وفي احد الإجتماعات طلب نسيب البكري من الياهو ساسون اعتقال عصابة فلسطينية مكونة من ١٢٠ مسلحا في الثورة الفلسطينية سبق وان اعطى أسمائهم في تقرير منفصل قبل ايام، وطلب التاكد من اعتقالهم حتى يتيقن ان جهوده لم تذهب سدى!، وأضاف أنه يعمل على تعزيز موقعه ونفوذه لدى الحكومة السورية، والكتلة الوطنية، والبرلمان السوري، والجماهير السورية، حتى يتمكن بعد شهر أو شهرين من التحدث علنًا عن الأضرار الاقتصادية التي يسببها استمرار الثورة العربية في فلسطين على سوريا، والأضرار السياسية الناجمة عن وجود المتمردين الفلسطينيين بسياستهم المعادية لبريطانيا في سوريا.

في ٢٦ تشرين الثاني ١٩٣٨ طلبت الوكالة اليهودية ان يكون نسيب البكري مندوبا عن سوريا في مؤتمر الطاولة المستديرة بخصوص فلسطين والذي سيعقد في لندن : ” نريدك انت فيجب ألا تكون هذه الشخصية متطرفة في ميولها القومية والعربية انت الشخص الأنسب والأكثر احتمالًا للنجاح، لا يجب أن تخجل من اقتراح نفسك، لأنه لا مكان للحياء في الحياة العامة، من أجل مصلحة الأمة كل شيء يتلاشى، أعرض عليهم انك ستسافر على حسابك فهنا ستجعل من نفسك تبدو مرتين متحمسا وطنيا، وبالتالي كسب ثناء وشكر الجميع، وتقديم مثال يحتذى به في الوطنية الحقيقية!، سيسهل عليك أيضا تنفيذ مهمتك وعلى إقناع الحكومة بضرورة ذهابك ، خاصة لأنك لن تكلف الحكومة أي شيء، وعبرك يمكن للحكومة إظهار تضامنها مع العرب وحماستها تجاه القضية الفلسطينية“

هذا جزء من رسالة الوكالة اليهودية عبر الياهو ساسون الى نسيب البكري.

لكنه كشف لهم ان سفره سيثير الشكوك حوله وتفهموا ذلك.

لكن ما من وفد عربي يذهب الى لندن من أجل فلسطين الا ويسارع بالالتقاء به قبل المغادرة.

في ربيع عام ١٩٣٩ حاولت الوكالة اليهودية ان تجعل من نسيب البكري رئيسا لوزراء سوريا.

فدفعت له الوكالة ٥٠٠ ليرة سورية لتساعده في ذلك لكنه طلب المزيد ” لقد دفعت منها لرجال مقربون مني، كما اشتريت اكياس طحين لمخاتير قرى حولي“.

كما طلب من الياهو ساسون ان يتم تجنيد شقيقه فوزي البكري لصالح الوكالة اليهودية” اخي يمتلك علاقة خاصة مع الملك عبدالله (ملك شرق الأردن) ويعرف عنه كل صغيرة وكبيرة وسيزودكم بما تريدوه عنه“.

وقد تم تجنيده في نفس اليوم.

كما تم تقديم المزيد من المال له من قبل الوكالة اليهودية بعد ان تاكدوا انه حصل على دعم ٥٢ نائبا في البرلمان السوري.

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كما أكدت الوكالة اليهودية لنسبب البكري من انها اخذت تعهدا من الرئيس السوري هاشم الاتاسي من انه سيقدم كل دعم لنسيب البكري حتى يشكل الحكومة.(٢)

لا زال احد الشوارع الرئيسية في ريف دمشق –الجسر الأبيض، يسمى باسمه تكريما له.

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(١). د. أمين رويحة هو طبيب ومجاهد سوري يعتبر احد اشهر اطباء العظام في العالم، قاتل الفرنسيين والانجليز في سوريا وقاتل الإنجليز في العراق والعصابات الصهيونية في فلسطين عام ١٩٤٨، وصفه احد المجاهدين الفلسطينيين بأنه كان مجاهدا عملاقا حين يمسك ببندقيته وحين يمسك بمبضع الجراحة في علاج جرحى المجاهدين.

عندما فشل طبيب عظام الرئيس الأمريكي ترومان والاطباء الإنجليز في علاج ابن سعود، استنجدوا بهذا العملاق ليحضر حالا، فحضر ، لكنه وصل وابن سعود في النزع الأخير وقد تردت حالته للنهاية، واكد انه كان بالإمكان علاج حالته لولا “الإهمال“!.

(٢) للمزيد عن علاقة نسيب البكري مع الوكالة اليهودية يمكن مراجعة كتاب: العلاقات السرية بين الوكالة اليهودية وقيادات سورية. محمود محارب.