نتنياهو يهرول إلى ترامب: “هيا نضرب إيران”..

وطن – في زيارة لم يمضِ شهران على سابقتها، وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، قادمًا من المجر، في وقت تعيش فيه غزة على وقع المجازر اليومية، وتتصاعد التوترات مع إيران.

نتنياهو التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع طارئ أعاد رسم أولويات المرحلة. فبينما كانت الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجات إسرائيل، حاضرة بقوة في اللقاء، إلا أن الأنظار سرعان ما تحولت نحو غزة، وملف الأسرى، والنووي الإيراني.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ذكرت أن اللقاء لم يكن بروتوكوليًا، بل جاء بدعوة مباشرة من ترامب الذي يسعى إلى استثمار الحرب في غزة في دعايته الانتخابية، بالتوازي مع الضغط على إيران وإعادة تفعيل سياسة “الضغوط القصوى”.

ورغم التصريحات العلنية حول “التعاون الثنائي” بين الطرفين، فإن الملف الإيراني كان الأكثر حساسية، خاصة مع تسريبات أمريكية تفيد بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية محدودة ضد طهران، وهو ما يسعى نتنياهو لتسريعه قبل استحقاقات الداخل الإسرائيلي.

أما قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة، فقد فرضت نفسها بقوة على الاجتماع، لا سيما بعد المظاهرات الحاشدة في تل أبيب، التي طالبت بإبرام صفقة تبادل توقف النزيف العسكري وتعيد الرهائن. مصادر عبرية أكدت أن عائلات الأسرى توجهت مباشرة إلى ترامب، في محاولة للضغط على نتنياهو.

وبينما تتشابك خيوط السياسة، والاقتصاد، والميدان، يرى مراقبون أن نتنياهو يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تجديد شرعيته المتهالكة داخليًا عبر تحالفه الأوثق مع ترامب، في حين تزداد التكهنات بشأن تصعيد عسكري محتمل ضد إيران أو الدفع نحو صفقة إقليمية كبرى تشمل تطبيعًا جديدًا.