750 ألف دولار للّاعب الواحد.. محمد بن سلمان يشتري صورة السعودية عبر الملاكمة

وطن – في خطوة جديدة تهدف إلى توسيع النفوذ السعودي عالميًا وتلميع صورة ولي العهد محمد بن سلمان، أعلنت الرياض عن إطلاق دوري ملاكمة دولي ضخم، يتضمن مكافآت مالية خيالية تصل إلى 750 ألف دولار للملاكم الواحد في المباراة. الدوري يتم تنظيمه بالشراكة بين شركة TKO القابضة ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بالتعاون مع شركة “سِلا”.

وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن الهدف المعلن هو “إعادة أمجاد الملاكمة”، غير أن المحللين يرون أن هذا المشروع هو استمرار واضح لسياسات الغسيل الرياضي التي تنتهجها المملكة لتلميع صورتها عالميًا، والتغطية على الانتهاكات الحقوقية المتزايدة.

التسريبات أكدت أن المكافآت المالية الهائلة التي تقدمها السعودية ضمن هذا الدوري تشمل حتى اللاعبين غير المصنّفين عالميًا، إذ يتقاضى هؤلاء 20 ألف دولار مقابل نزال من 10 جولات، في حين يتقاضى اللاعبون من التصنيف الخامس إلى العاشر 50 ألف دولار. وتصل المكافأة إلى 125 ألفًا للمراكز 3 و4، بينما يُمنح حامل اللقب مبلغ 750 ألف دولار.

ويأتي المشروع في سياق محاولة السعودية استقطاب مشاهير الرياضة والملاكمة تحديدًا، لتسويق صورة الانفتاح، على الرغم من استمرار القمع الداخلي، وانتهاك الحريات الأساسية، بحسب منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.

يلعب تركي آل الشيخ دورًا مركزيًا في المشروع، مواصلاً سياسة تسخير المال العام في صفقات ترفيهية ورياضية تستهدف بالأساس شراء ولاء مشاهير العالم وتقديم صورة زائفة عن واقع المملكة الحقوقي. ويعتبر مراقبون هذه الخطوة بمثابة محاولة لتحويل الملاكمة إلى أداة ناعمة لتبييض صفحة النظام أمام المجتمع الدولي.

في ظل هذه التطورات، يثار الجدل مجددًا حول استخدام الأنظمة السلطوية للرياضة كأداة لتسويق سياساتها وتجاوز سجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان، فيما يرى معارضون سعوديون أن هذه الملايين تُهدر على مشاريع ترفيهية بينما يعاني المواطن من البطالة والفقر والتضييق.