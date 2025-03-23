هل يتفاوض السيسي سراً مع الحوثيين؟ تقرير إسرائيلي يكشف ما يدور خلف الكواليس

وطن – في ظل استمرار التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد المصري، كشف تقرير إسرائيلي عن ملامح علاقة خفية محتملة بين النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، وجماعة الحوثي اليمنية.

التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تساءل عن سر عدم تدخل مصر عسكريًا في مواجهة الحوثيين، رغم استمرار استهدافهم لحركة الملاحة في البحر الأحمر، ما كبّد القاهرة خسائر تجاوزت 800 مليون دولار شهريًا نتيجة تراجع العائدات من قناة السويس.

الصحيفة سلطت الضوء على أن القاهرة لا تملك خطة عسكرية واضحة تجاه الحوثيين، وتركز في المقابل على الحلول الدبلوماسية لتجنب تكرار مأساة الحرب اليمنية في الستينيات، والتي راح ضحيتها آلاف الجنود المصريين. ووفق التقرير، فإن النظام المصري يحمّل إسرائيل بشكل غير مباشر مسؤولية التصعيد الأخير في البحر الأحمر، ويرى أن العدوان على غزة كان المحفز الرئيسي للرد الحوثي.

اللافت في التقرير هو ما ورد بشأن احتمال وجود مشاورات سرية بين القاهرة والحوثيين تتم في سلطنة عمان، في محاولة لفتح باب المندب واستئناف حركة الملاحة الدولية. ورغم أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميًا، إلا أن الصحيفة العبرية أكدت أن مؤشرات متعددة توحي بتنسيق غير مباشر يجري خلف الكواليس.

وتخشى القاهرة من تداعيات إضافية تهدد السياحة والاستثمار، خصوصًا بعد حادثة سقوط صاروخ يمني في منطقة جنوب سيناء. كما تواجه مصر خطر فقدان ما يقارب 8 مليارات دولار سنويًا من دخلها القومي نتيجة توقف السفن عن عبور قناة السويس، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني من تضخم غير مسبوق وارتفاع حاد في الأسعار.

وفي الوقت الذي تتجه فيه دول عدة للتصعيد ضد الحوثيين، تُفضّل القاهرة الانكفاء الدبلوماسي، خشية الدخول في حرب استنزاف جديدة قد تزيد من هشاشة الوضع الداخلي. ويبدو أن الأزمة في البحر الأحمر باتت تفرض على مصر خيارات صعبة، قد تدفعها إلى فتح قنوات خلفية مع أطراف كانت بالأمس تُصنّف كخصوم، وذلك لإنقاذ ما تبقى من اقتصادها المتداعي.