هذه رسالة الدكتور محمد راتب النابلسي لأهل غزة في ظل الجوع والحصار “فيديو”

وطن – في ظل الظروف القاسية التي يعيشها أهل غزة من توقف للمساعدات وانتشار الجوع خلال شهر رمضان، وجّه الداعية الإسلامي الدكتور محمد راتب النابلسي رسالة دعم وتضامن، مؤكدًا أن ما يحدث هو ابتلاء من الله لعباده الصادقين، وهو في نهاية المطاف لصالحهم ولرفع درجاتهم.

من هو الدكتور محمد راتب النابلسي

🔹 يُعد الدكتور محمد راتب النابلسي واحدًا من أبرز الدعاة الإسلاميين في العصر الحديث، وهو سوري الجنسية، اشتهر بمؤلفاته ومحاضراته في التفسير الإسلامي والتربية الإيمانية.

🔹 يتميز أسلوبه بالبساطة والعمق في إيصال القيم الإسلامية، ويهتم بتفسير الظواهر الكونية والسنن الإلهية في حياة البشر.

🔹 له سلسلة محاضرات واسعة الانتشار في العالم العربي، ويتابعه الملايين من المسلمين حول العالم.

رسالة الدكتور محمد راتب النابلسي لأهل غزة

معاناة أهل غزة: بين الجوع والحصار في رمضان

تعاني غزة من حصار خانق تسبب في توقف المساعدات الغذائية والطبية، مما جعل أهلها يواجهون الجوع والفقر الشديد، حتى في أكثر الأوقات قدسية وهو شهر رمضان.

🔹 الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية حذرت مرارًا من أن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ عقود.

🔹 آلاف العائلات الفلسطينية تفطر على القليل مما يتوفر، وسط انقطاع الكهرباء ونقص الغذاء والماء الصالح للشرب.

🔹 المشاهد القادمة من غزة تُظهر أطفالًا يعانون من سوء التغذية، وكبار السن يواجهون الصيام بلا قوت، ونساءً يطبخن بأقل القليل من الطعام المتاح.

ورغم ذلك، لا يزال صمود أهل غزة رمزًا للإرادة والإيمان والتحدي.

دروس من الابتلاء: الحكمة الربانية في المحن

💬 “لو أن هناك مريضين أمام طبيب، أحدهما مصاب بالتهاب حاد ففرض عليه حمية قاسية، والآخر مصاب بورم خبيث فقال له: كل ما شئت، فأيهما الأفضل؟”

بهذه الاستعارة، أوضح الدكتور النابلسي أن الابتلاء قد يكون علامة على الخير، وليس دائمًا دليلًا على العقوبة.

🔹 المحن تصقل النفوس وتقرب العبد من الله، وهي باب للرفعة والتمكين.

🔹 الله هو أرحم الراحمين، وما يقدّره لعباده هو لصالحهم في الدنيا والآخرة.

🔹 الابتلاءات الكبرى تعني أن النصر قريب، كما كان الحال مع الأنبياء والصالحين عبر التاريخ.

أهل غزة اليوم يعيشون هذه المعادلة، فهم في امتحان صعب، لكنهم يحملون راية الصبر والاحتساب.

رسائل الدعم والمساندة لأهل غزة

🔹 يؤكد الدكتور النابلسي أن أهل غزة ليسوا وحدهم، بل أصبحوا مصدر إلهام للعالم الإسلامي والعالم بأسره.

🔹 الإسلام ينتشر بسبب صبرهم وصمودهم، والحقائق تتكشف يومًا بعد يوم عن معاناتهم وعن الظلم الذي يتعرضون له.

🔹 المطلوب الآن هو دعمهم بالدعاء، ونشر قضيتهم عالميًا، والمساهمة في جهود الإغاثة بكل الوسائل الممكنة.