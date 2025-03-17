“وطن” تنشر تفاصيل ترحيل الطبيبة السورية رشا علاويه من أمريكا رغم أمر قضائي بوقف الترحيل

وطن – في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، تم ترحيل الطبيبة اللبنانية د. رشا علاويه من الولايات المتحدة إلى لبنان رغم صدور أمر قضائي فيدرالي يمنع ترحيلها قبل إشعار المحكمة بـ48 ساعة. وانطلقت الرحلة التي حملتها إلى خارج الولايات المتحدة من مطار بوسطن لوغان الدولي، في تجاهل واضح للأوامر القضائية، مما أثار استياء محاميها وزملائها في براون ميديسن، حيث كانت تعمل منذ يوليو الماضي.

لكن لماذا تم ترحيلها رغم كل هذه العوامل؟ وما التداعيات القانونية لهذه الخطوة؟

القصة الكاملة: طبيبة متخصصة تفقد حقها القانوني في البقاء

عودة من لبنان إلى كابوس قانوني في مطار بوسطن

د. رشا علاويه، البالغة من العمر 34 عامًا، كانت تعمل في قسم أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم في مستشفى رود آيلاند، وكانت تقوم بمتابعة المرضى المحتاجين لعمليات زرع الكلى قبل وبعد العمليات.

بعد زيارتها لعائلتها في لبنان، عادت إلى الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي عبر مطار بوسطن لوغان الدولي، حاملةً تأشيرة عمل من نوع H-1B، والتي تسمح لأصحاب المهن المتخصصة بالعمل في الولايات المتحدة حتى منتصف عام 2027.

لكن فور وصولها، تم احتجازها من قبل موظفي الهجرة والجمارك (CBP)، وسط رفض تام للسماح لها بالوصول إلى محاميها أو الحصول على تفسير رسمي لاحتجازها.

انتهاك واضح للأوامر القضائية

في يوم الجمعة مساءً، أصدر القاضي الفيدرالي ليو تي. سوركين أمرًا يمنع ترحيل علاويه دون إخطار المحكمة قبل 48 ساعة، وهو أمر يهدف إلى منح المحكمة وقتًا للنظر في قضيتها.

لكن رغم ذلك، لم يتم تنفيذ أمر القاضي، وأقلعت الطائرة التي تحملها إلى باريس ومنها إلى بيروت، دون أن تتحرك السلطات الأمريكية لوقف الترحيل.

وأكد محامو الطبيبة أن الترحيل تم “بإرادة متعمدة” من سلطات الهجرة، في انتهاك صارخ للأمر القضائي.

وطالب القاضي سوركين السلطات الفيدرالية بتقديم تقرير قانوني مفصل حول الواقعة بحلول صباح الاثنين 17 مارس 2025، وذلك قبل الجلسة القضائية المقررة لبحث الأمر في محكمة جون جي. موكلي في بوسطن.

ماذا قالت السلطات والمحكمة؟

ردود فعل المحكمة

القاضي ليو سوركين أمر السلطات الفيدرالية بالرد رسميًا على الاتهامات بخرق الأوامر القضائية. وأكد محامي الطبيبة أن دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) كانت على علم بالأمر القضائي، لكنها قررت تجاهله بالكامل.

ردود فعل براون ميديسن

زملاء الطبيبة في براون ميديسن، من بينهم د. باسمة مرحي ود. جورج بايليس، وصفوا ما حدث بأنه غير قانوني وانتهاك صريح للحقوق.

د. بايليس، مدير قسم زراعة الكلى، عبر عن غضبه الشديد، قائلاً:

“أنا غاضب مما حدث لزميلتي، وغاضب كمواطن. هذه حكومة تتصرف دون احترام للقانون، وهذا تصرف تعسفي وغير مقبول”.

ردود فعل عائلتها

عائلتها ومحاموها أكدوا أنها كانت تحمل جميع الوثائق القانونية الصحيحة، وأن المشكلة “لم تكن تتعلق بأية أخطاء من طرفها”، بل ناتجة عن تصرفات تعسفية من سلطات الهجرة.

لماذا تم احتجازها رغم امتلاكها تأشيرة صالحة؟

بحسب المحامي توماس إس. براون، المتخصص في قضايا هجرة الأطباء، فإن هناك “خللًا غير واضح” في النظام تسبب في احتجازها.

🔹 تأشيرة H-1B التي حصلت عليها من القنصلية الأمريكية في بيروت كانت حديثة وصحيحة.

🔹 لم يكن هناك أي إشعار مسبق بمشكلة في التأشيرة.

🔹 كانت تملك جميع الوثائق المطلوبة قانونيًا لدخول الولايات المتحدة.

لكن مع ذلك، عند وصولها إلى بوسطن، تم احتجازها دون تفسير قانوني واضح، ومنعت من التواصل مع أي محامٍ حتى بعد تقديم التماس قانوني من قبل أسرتها.

ترحيل بلا محاكمة… هل تتحول الولايات المتحدة إلى دولة بلا قانون؟

🔹 الانتهاك الأساسي هنا هو تجاوز الحكومة الأمريكية لسلطة القضاء، حيث لم تلتزم دائرة الهجرة والجمارك بالأمر القضائي بوقف الترحيل.

🔹 تم احتجاز الطبيبة دون السماح لها بالاتصال بمحاميها، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقها القانونية.

🔹 لم تقدم الحكومة أي تفسير قانوني رسمي حتى اللحظة، وسط توقعات بأن القضية ستفتح جدلًا واسعًا حول تعامل الولايات المتحدة مع المهاجرين المتخصصين.

ما التالي؟

ينتظر الجميع ما سيحدث في جلسة المحكمة يوم الاثنين 17 مارس ، حيث سيتم استدعاء المسؤولين الفيدراليين لتوضيح سبب انتهاك الأمر القضائي.

، حيث سيتم استدعاء المسؤولين الفيدراليين لتوضيح سبب انتهاك الأمر القضائي. من المتوقع أن تثير هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، خاصة وأنها تتعلق بطبيبة متخصصة لم ترتكب أي جريمة.

ويبقى السؤال: هل تتحول هذه القضية إلى فضيحة قانونية؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين عن انتهاك الأمر القضائي؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة