شوق الهادي تكشف عن مآسيها العائلية: حاول أبي قتلي

وطن – تصدرت الفنانة الكويتية شوق الهادي عناوين الأخبار بعد ظهورها في برنامج “ريكاست – تحت الصفر” مع الإعلامي عبدالله الطليحي، حيث تحدثت بصراحة عن مآسي عائلية مؤلمة عاشتها في طفولتها. شوق لم تتمكن من حبس دموعها أثناء سردها لتفاصيل مؤلمة عن والدها وعائلتها، مما أثار تعاطف الجمهور بشكل واسع.

مآسي الطفولة

في المقابلة، كشفت شوق عن تفاصيل صادمة تتعلق بوالدها، حيث قالت: “أبوي رماني من الدريشة وطعن أمي وهي حامل بالمفك 40 طعنة”. هذه الشهادة المؤلمة تركت أثراً عميقاً في نفوس المتابعين، وأثارت موجة من التعاطف معها.

لحظة الانهيار

عندما سألها الطليحي عن أصعب لحظة في حياتها، لم تتمالك شوق نفسها وانهارت بالبكاء، مشيرة إلى أن وفاة طليقها بدر الماص كانت تلك اللحظة. قالت: “صرت تحت الصفر لما توفى طليقي”، مما يعكس مدى تأثير هذه الفاجعة على حياتها.

ردود فعل الجمهور

بعد عرض الإعلان عن الحلقة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات متعاطفة مع شوق. العديد من المتابعين عبروا عن دعمهم لها، مشيدين بشجاعتها في مواجهة ماضيها المؤلم. كتبت إحدى المتابعات: “ماعمري كنت ضد شوق الهادي وكان معها حق بكل شيء اللي صار لها”.

أهمية توثيق القصة

شوق أعربت عن رغبتها في توثيق قصة والدتها في عمل درامي، قائلة: “لازم قصة أمي تنكتب”. هذا يعكس رغبتها في مشاركة تجربتها مع الآخرين، وإبراز قوة والدتها التي كانت السند الوحيد لها ولإخوتها بعد غياب والدهم.

تجربة شوق الهادي في برنامج “ريكاست” كانت مؤثرة للغاية، حيث سلطت الضوء على مآسي عائلية عانت منها في طفولتها. شجاعتها في الحديث عن هذه التجارب الصعبة جعلتها محط تعاطف وإعجاب من قبل جمهورها، مما يعكس قوة الإنسان في مواجهة الصعوبات والتحديات. إن قصتها تلهم الكثيرين وتؤكد على أهمية التحدث عن الألم والتجارب الشخصية.