رفض الرقص على جراح غزة.. تركي آل الشيخ يحاصر محمد سلام

وطن – حملة دعم واسعة يشهدها الفنان المصري محمد سلام بعد تعرضه لمضايقات وحصار من قبل تركي آل الشيخ، الذي قرر الانتقام منه بسبب موقفه المبدئي الرافض للرقص على جراح غزة.

الفنان المصري وجد نفسه محاربًا في “رزقه” بسبب رفضه المشاركة في فعاليات “موسم الرياض” خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

تركي آل الشيخ، مستغلًا نفوذه الواسع في صناعة الترفيه، فرض حظرًا على محمد سلام، مانعًا ظهوره في أي عمل درامي أو سينمائي، حتى تلك التي يشارك فيها بجزء بسيط، مثل مسلسلي “الكبير 8″ و”كارثة طبيعية”.

ابتزاز وقح وطلب اعتذار علني

لم يكتفِ “شوال الرز” بحجب محمد سلام عن الشاشة، بل مارس ضغوطًا على المنتجين والمخرجين لمنعه من أي مشاركة جديدة، بل وطالب باعتذار علني مقابل السماح له بالعمل مجددًا! لكن الفنان المصري لم يرضخ للابتزاز، متمسكًا بموقفه الداعم لغزة.

نتيجة لذلك، غاب سلام عن الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية هذا العام، باستثناء مسلسل “الكبير 8” وفيلم “بضع ساعات في يوم ما”، واللذين كانا قد بدأ تصويرهما قبل الأزمة، مما حال دون استبعاده منهما.

التوجه نحو التجارة بدلًا من الاستسلام

في ظل المقاطعة المفروضة عليه، اضطر سلام إلى البحث عن مصدر رزق بديل، واتجه إلى افتتاح سلسلة مطاعم، وهو ما أكسبه المزيد من الدعم الجماهيري.

موقفه الشجاع جعله يحظى بتعاطف الملايين، الذين أشادوا بثباته وعدم خضوعه لابتزاز تركي آل الشيخ وأسياده. رغم الضرر الكبير الذي تعرض له، إلا أن محمد سلام يرى أن خسارة الأدوار التمثيلية لا تُقارن بموقفه المبدئي في دعم غزة.

🔴بأمواله ونفوذه.. “شوال الرز” يحاصر #محمد_سلام ويضغط عليه في مصدر رزقه، لا لشيء إلا لأنه رفض الرقص على جراح غـ ـزة في موسم الرياض، بينما كان أهلها يُبـ ـادون حظر أي عمل يشارك فيه ولو جزئيا حتى في موسم #رمضان، بعد تحذيرات للمنتجين والمخرجين مستغلا سطوته.. والمـ ـغرور تركي آل… pic.twitter.com/JoRyOGHUqC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 25, 2025