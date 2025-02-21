“مزلزل القدس” على أعتاب الحرية.. الاحتلال يرضخ للإفراج عن بلال أبو غانم

وطن – بعد 12 عامًا قضاها خلف القضبان، يقترب الأسير المقدسي بلال أبو غانم من معانقة الحرية، وسط فرحة فلسطينية واسعة، وترقب إسرائيلي لما ستؤول إليه الأمور بعد خروجه. أبو غانم، الذي نفّذ عملية فدائية بطولية في القدس عام 2015 إلى جانب الشهيد بهاء عليان، رفض الرضوخ لمحكمة الاحتلال، وأصرّ على تصحيح القاضي عند محاكمته، مؤكدًا أنه قتل سبعة مستوطنين بسكينه، وليس ثلاثة كما زعم الاحتلال.

لم يكن بلال مجرد مقاوم نفّذ عملية، بل كان مثالًا للصمود والتحدي، فقد رفض الوقوف أمام قاضي الاحتلال أثناء محاكمته، وقال بعزة: “لا أنت ولا كل دولتك تستطيعون إجباري على الوقوف أمامكم”. هذا الموقف الجريء دفع الاحتلال إلى تأجيل محاكمته حينها، ليتم لاحقًا الحكم عليه بالسجن المؤبد و60 عامًا إضافية، إلى جانب غرامة مالية باهظة.

عرف بلال أبو غانم بحسه الديني والوطني العالي، حيث حرص خلال عمليته الفدائية على عدم استهداف الأطفال وكبار السن من المستوطنين، إيمانًا منه بأن المقاومة الفلسطينية تستند إلى أخلاق وقيم حضارية. قبل اعتقاله، كان يشرف على مركز لتحفيظ القرآن الكريم في حي جبل المكبر، مما جعله أحد الشخصيات المؤثرة في المجتمع المقدسي.

قرار الإفراج عنه جاء بعد ضغوط متزايدة مارستها المقاومة الفلسطينية خلال مفاوضات تبادل الأسرى، حيث أكدت مصادر فلسطينية أنه تواصل مع عائلته وأبلغهم بموعد الإفراج المتوقع يوم السبت المقبل. هذا القرار أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن فرحتهم بوجوده ضمن قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم، معتبرين ذلك انتصارًا جديدًا للمقاومة التي قدمت شهداء وتضحيات لإطلاق سراح أسراها من سجون الاحتلال.

مع اقتراب لحظة الحرية، يبقى السؤال مفتوحًا: كيف سيتعامل الاحتلال مع الإفراج عن “مزلزل القدس”؟ وهل سيحاول عرقلة خروجه كما فعل مع العديد من الأسرى السابقين؟ الأيام القليلة القادمة ستكشف مصير بلال أبو غانم، لكنها بلا شك تؤكد أن إرادة المقاومة لا تعرف الانكسار.

🔴الأسير #بلال_أبو_غانم الذي أهان جبروت الاحتلال مرتين

الأولى عندما قـ*ـتل مستوطنيه والثانية عندما رفض الوقوف لقاضيه على موعد وشيك مع الحرية بقرار من المقاومة 👇 pic.twitter.com/5AxwD7meuQ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 20, 2025