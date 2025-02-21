انتحار مصطفى أبو الوفا.. ضحية جديدة لبطش نظام السيسي

وطن – تتوالى المآسي في مصر، حيث لم يعد الظلم والقمع السياسي يقتصر على المعتقلين فقط، بل أصبح يدفع الضحايا إلى إنهاء حياتهم بأنفسهم. مصطفى أبو الوفا، شاب مصري من محافظة الدقهلية، اختار إنهاء حياته عبر بث مباشر على فيسبوك، بعدما تناول “حبوب الغلة” السامة، ليفارق الحياة وسط صدمة وحزن واسع بين أصدقائه ومحبيه. لم يكن انتحاره مجرد حادثة عابرة، بل كان انعكاسًا لمعاناة طويلة تعرض لها على يد نظام عبد الفتاح السيسي، الذي حطم مستقبله ودفعه إلى اليأس.

مصطفى لم يكن يعاني فقط من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم الشباب في مصر، بل كان أيضًا ضحية مباشرة لبطش النظام الأمني. ففي مايو 2023، تم اعتقاله تعسفيًا بتهمة ملفقة تتعلق بالانتماء إلى “داعش”، وهي التهمة الجاهزة التي يلصقها النظام بأي شخص يريد تصفيته أو كسر إرادته.

ظل مصطفى معتقلًا لمدة 19 شهرًا، تعرض خلالها للتعذيب والإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، ورغم تقديم محاميه ما يثبت معاناته من مرض نفسي حاد، إلا أن السلطات تجاهلت ذلك تمامًا، ليخرج بعدها محطمًا نفسيًا وجسديًا، غير قادر على العودة إلى حياته الطبيعية.

السجن لم يكن العقوبة الوحيدة التي تعرض لها، بل تبعته مآسٍ أخرى دمرت حياته بالكامل. فبعد خروجه من المعتقل، وجد نفسه مديونًا، وقد فقد تجارته التي كان يعتمد عليها لكسب رزقه.

كما أن الصدمة النفسية التي عاشها داخل المعتقل، والتعذيب الذي تعرض له، جعلاه عاجزًا عن الاستمرار في الحياة بشكل طبيعي. كل هذه الضغوط دفعته في النهاية إلى اتخاذ قرار مأساوي بإنهاء حياته.

انتحار مصطفى يعكس حالة عامة من الإحباط واليأس التي تسيطر على آلاف الشباب المصريين، الذين باتوا يشعرون بأنهم بلا مستقبل في ظل القمع السياسي، وسوء الأوضاع الاقتصادية، وغياب أي أفق للأمل أو التغيير.

حالات الانتحار في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين الشباب الذين يعانون من البطالة والقمع، ما يشير إلى أزمة اجتماعية خطيرة باتت تهدد المجتمع المصري ككل.

في ظل كل هذه المآسي، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيظل نظام السيسي يمارس قمعه الوحشي دون محاسبة؟ وكم من مصطفى آخر سيضطر إلى إنهاء حياته بسبب الظلم والطغيان؟

🔴 اعتقل لمدة 19 شهرا بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة وتعرض لتعـ ـ ـذيب شديد.. “مصطفى أبو الوفا” شاب مصري دفعه ظـ ـ ـلم نظام #السيسي له إلى إنـ ـ ـهاء حياته انتـ ـ ـحر “بحبوب الغلة” السامة على البث المباشر بفيسبوك، خاصة أنه كان يعاني أمراضا نفـ ـ ـسية ونوبات صرع ورغم ذلك لم يرحمه… pic.twitter.com/2vLkRg21lm — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 19, 2025