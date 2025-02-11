مجموعة حنظلة تضرب إسرائيل مجددًا.. اختراق ضخم يكشف بيانات حساسة

وطن – تعرضت إسرائيل لاختراق سيبراني جديد على يد مجموعة حنظلة، التي أعلنت استيلاءها على أكثر من 2 تيرابايت من البيانات الحساسة التابعة للشرطة الإسرائيلية، في ضربة أمنية كبيرة زعزعت أجهزة الاحتلال.

وفقًا لما نشرته المجموعة، فإن البيانات التي تم تسريبها تتضمن وثائق تخص موظفي الشرطة، سجلات الأسلحة، سجلات طبية، وثائق المحكمة، ومستندات هوية حساسة. وأكدت أنها تمكنت من استخراج 350 ألف وثيقة سرية، وقامت بنشرها للوصول العام، مما أثار حالة استنفار داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

في محاولة لاحتواء الفضيحة، حاولت الشرطة الإسرائيلية إنكار الهجوم، محذرة من استخدام أو نشر المعلومات المسرّبة، واعتبرت أن الحصول على هذه البيانات غير شرعي ويعد انتهاكًا للقانون، لكنها لم تتمكن من إنكار حجم الاختراق وأثره على أمن إسرائيل.

هذا الاختراق ليس الأول من نوعه، فقد شنت مجموعة حنظلة عدة هجمات سابقة استهدفت أنظمة حكومية وأمنية حساسة في تل أبيب، بما في ذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية، شركات سيبرانية، وبنوك كبرى. وتفيد تقارير بأن المجموعة مقربة من الاستخبارات الإيرانية، حيث تضاعفت عمليات القرصنة ضد إسرائيل بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وفق تحقيقات متخصصة أكدت أن إيران نفذت أكثر من 2000 هجوم سيبراني ضد إسرائيل في مدة زمنية قصيرة.

رغم محاولات إسرائيل التقليل من خطورة هذه الهجمات، إلا أن توالي الضربات الإلكترونية يشير إلى اختراق أمني متكرر قد يؤثر على البنية التحتية الرقمية للكيان، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة تل أبيب على حماية معلوماتها الحساسة من الهجمات السيبرانية المتصاعدة.