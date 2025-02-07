حازم الشرع يلفت الأنظار في زيارته للسعودية.. ما المنصب الذي ينتظره؟

وطن – أثار حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، اهتمام وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره اللافت ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس خلال زيارته إلى السعودية. وُثِّق ظهوره في عدة صور بجانب مسؤولين بارزين، حيث جلس في المرتبة الثانية بعد وزير الخارجية أسعد الشيباني، كما كان في مقدمة الوفد عند تعريف الرئيس بأعضاء الحكومة، مما عزز التكهنات حول توليه منصبًا رفيعًا في الدولة.

يُعد حازم الشرع من الشخصيات الغامضة التي لم تظهر على الساحة السياسية بشكل بارز من قبل، لكنه يمتلك سجلًا حافلًا في مجالات القانون والاقتصاد والإدارة. وُلد عام 1975، وهو الابن الثاني للخبير الاقتصادي حسين الشرع. درس الحقوق في جامعة دمشق، وبدأ مسيرته المهنية في القضاء، حيث عمل بأسماء مستعارة في رئاسة محاكم إدلب ومحكمة البداية في سرمدا، ثم تقلد منصب نائب وزير العدل قبل أن يترأس الهيئة العامة للزكاة.

بعيدًا عن المجال القانوني، يمتلك الشرع خبرة واسعة في قطاع الأعمال، حيث أدار عدة شركات كبرى في العراق، من بينها شركة “الحياة” للمشروبات الغازية. كما شغل منصب المدير العام لـ”مجموعة كرونجي” بين عامي 2019 و2022، وعمل مع “مجموعة فتال” بين 2014 و2016، ثم تولى إدارة “شركة بيت الإمارات” خلال 2017 و2018.

ورغم أن حازم الشرع لم يظهر في المشهد السياسي أو الحكومي بشكل علني قبل تحرير سوريا وبعده، إلا أن تواجده ضمن الوفد الرسمي خلال الزيارة الأولى للرئيس أحمد الشرع إلى السعودية أثار تساؤلات حول الدور الذي سيلعبه في المرحلة المقبلة. وصفه البعض بأنه رجل “محنك” و”مهذب”، وهو ما يعزز احتمال تكليفه بمسؤوليات دبلوماسية رفيعة.

وفقًا لمصادر مقربة، فإن وجوده ضمن الوفد الرسمي قد يكون تمهيدًا للإعلان عن توليه منصبًا جديدًا، حيث يُرجح أنه مرشح لمنصب سفير سوريا فوق العادة في الرياض، وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة السورية نحو تعزيز علاقاتها مع الدول العربية بعد التغييرات السياسية الأخيرة.