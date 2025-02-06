رصد طائرات تجسس بريطانية فوق غزة خلال الهدنة.. دعم استخباراتي لإسرائيل؟

خالد السعدي6 فبراير، 2025

وطن – في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت بيانات ملاحية حديثة عن تحليق طائرات تجسس بريطانية فوق قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، وسط تكهنات حول دورها في تقديم دعم استخباراتي لإسرائيل.

وأظهرت التقارير أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز “شادو آر 1” أقلعتا من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص، متجهتين نحو السواحل الإسرائيلية قبل أن تختفي إشاراتهما من شاشات الرادار، ما أثار تساؤلات حول مهمتهما الحقيقية.

مقالات متعلقة

أول رحلة تجسس تم رصدها جرت في 19 يناير، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث انطلقت الطائرة من القاعدة البريطانية الساعة 13:32 بتوقيت غرينيتش، وعادت بعد خمس ساعات تقريبًا، بعد أن أوقفت أنظمة الإرسال والاستقبال الخاصة بها فوق البحر المتوسط. أما الرحلة الثانية، فكانت في 25 يناير، بالتزامن مع عمليات تبادل الأسرى، وهو ما عزز الشكوك حول دور هذه الطائرات في جمع معلومات استخباراتية عن تحركات المقاومة داخل غزة.

وزارة الدفاع البريطانية حاولت نفي الاتهامات، مؤكدة أن الطائرات لم تدخل المجال الجوي لقطاع غزة، وأنها تعمل وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن خبراء عسكريين أوضحوا أن هذا لا يمنعها من تسجيل لقطات مراقبة أو جمع معلومات حساسة لصالح إسرائيل أثناء تحليقها فوق المناطق المجاورة.

وقد أثارت هذه التطورات استنكارًا واسعًا بين النشطاء والمحللين، الذين اعتبروا أن الوجود البريطاني في الأجواء المحيطة بغزة يعكس استمرار الدعم الغربي للعدوان الإسرائيلي، حتى في ظل الهدنة. كما طرح آخرون تساؤلات حول مدى التزام القوى الغربية بحماية حقوق الفلسطينيين، في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها بغطاء سياسي وعسكري من حلفائها.

في ظل هذه المعطيات، تظل التساؤلات قائمة حول طبيعة المهام التي تقوم بها هذه الطائرات، وما إذا كانت جزءًا من عمليات استخباراتية أوسع تهدف إلى دعم الاحتلال الإسرائيلي في مخططاته ضد قطاع غزة، خاصة مع تزايد الحديث عن دور أمني غربي غير معلن في الصراع الدائر.

  • اقرأ أيضا:
ورطة في بريطانيا بعد الكشف عن نصيحة سرية حول الموقف من الحرب على غزة.. قصة تسجيل مسرب

الوسوم
خالد السعدي6 فبراير، 2025

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جميع الحقوق محفوظة @ Watan News LLC
زر الذهاب إلى الأعلى
situs slot togel
slot gacor
https://kaisarpoker.missteeninternational.us/ https://www.phprentacar.ro/doc/superkaisar/ https://kaisarpoker.camaraayacucho.org.pe/
kaisarpoker
kaisarpoker
grafindo.id
kaisar-poker.banksyariahdanamulia.co.id
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
situs anti rungkat
kaisarpoker
kaisarpoker
bandar slot
kaisar poker
situs anti rungkat
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
situs anti blokir
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
Link Alternatif Terbaru Global
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
kaisarpoker
sudirman168
kaisarpoker
slot asia
terminal4d
situs toto slot
kaisarpoker
situs anti rungkat
situs slot togel
slot anti rungkat
bandar bola slot
bocoran parlay
situs slot pakai qris
slot bet 200
slot gampang maxwin
slot asia
slot gacor
slot anti lag
situs anti blokir
slot gacor sudirman168
kaisarpoker anti rungkat
sudirman168
slot asia
slot gampang scatter kaisarpoker
kaisarpoker
slot dana sudirman168
scatter hitam
slot online kaisarpoker
situs slot sudirman168
slot gacor sudirman168
rtp slot sudirman168
slot asia gacor
scatter hitam mahjong wins 3
sudirman168
sudirman168
sudirman168
sudirman168
situs sudirman168
sudirman168
sudirman168
slot gacor
scatter hitam
scatter hitam
scatter hitam
toto slot
scatter hitam
sudirman168 login
sudirman168 link alternatif
slot gacor dana
slot dana sudirman168
situs sbobet
sudirman168
situs sudirman168
terminal4d
slot dana
slot dana gacor
slot dana gacor
slot dana
bandar slot
slot gacor
Situs toto slot hari ini
slot togel
slot asia
slot asia Sudirman168
slot asia Sudirman168
slot asia Sudirman168
slot asia
slot asia sudirman168
Daftar situs slot togel terpercaya 2024
slot asia sudirman168
slot asia & scatter hitam
slot asia
slot asia
situs slot asia sudirman168
situs plinko online
toto slot 4d
situs slot
slot apk
slot togel
slot asia sudirman168
slot asia sudirman168
situs slot toto
slot toto 4d
slot toto gacor
toto slot gacor
toto slot
SITUS SUDIRMAN168
https://www.watanserb.com/