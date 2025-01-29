هذا الفيلم الفاشل في شباك التذاكر يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على نتفليكس

وطن – حاليًا، يتصدر فيلم “Saturday Night” قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس، وفقًا لتصنيف المنصة الرسمي.

يستعرض الفيلم الكوميدي الدرامي السيرة الذاتية لكواليس أول حلقة من برنامج “Saturday Night” الذي أصبح لاحقًا “Saturday Night Live”، حيث يروي أحداث اليوم الذي شهد العرض الأول للبرنامج عام 1975. الفيلم من إخراج جيسون ريتمان، ويضم طاقمًا مميزًا يشمل جي كي سيمونز، غابرييل لابيل، راشيل سينوت، ديلان أوبراين، فين وولفهارد، نيكولاس براون، كوري مايكل سميث، إيلا هانت، كايا جربر، ويليم دافو، وماثيو ريس.

ورغم أن الفيلم حصل على تقييمات إيجابية في الغالب من النقاد، إلا أنه لم يحقق النجاح المطلوب في شباك التذاكر، حيث لم تتجاوز إيراداته 10 ملايين دولار مقارنةً بميزانيته التي تراوحت بين 25 إلى 30 مليون دولار.

أفلام أخرى تتصدر قوائم البث

بالإضافة إلى “Saturday Night”، تواصل الأفلام الرومانسية الكوميدية ذات الطابع المرعب والأعمال التي تدور أحداثها في عالم ما بعد الكارثة تحقيق شعبية كبيرة على منصات مثل أمازون برايم فيديو، هولو، ماكس وباراماونت+.