أرملة خاشقجي تُحرج ابن سلمان بهذا الطلب

وطن – في خطوة جريئة، أحرجت حنان العتر، أرملة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عندما وجهت دعوة للفيفا وللمنظمين لإحياء ذكرى زوجها خلال كأس العالم لكرة القدم 2034، المقرر إقامته في السعودية. حنان طالبت بتسمية مدرج في أحد الملاعب باسم خاشقجي أو طباعة صورته على تذاكر المباريات، معتبرة أن ذلك سيكون تقديرًا لتضحيته.

وقالت حنان العتر في تصريحاتها: “أحب أن يُكرّموا زوجي، يجب ألا تُنسى الجريمة التي ارتُكبت ضده”، في إشارة إلى مقتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، وهي الحادثة التي أثارت ضجة دولية كبيرة وألحقت أضرارًا بالغة بسمعة السعودية على الساحة العالمية.

هذا الطلب أثار جدلًا كبيرًا، خاصة وأنه جاء في وقت يسعى فيه ابن سلمان إلى الترويج لرؤية السعودية 2030 من خلال استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى، بهدف تحسين صورته أمام الرأي العام الدولي.

ولي العهد، الذي اتُّهم مباشرة بالوقوف وراء مقتل خاشقجي وفقًا لتقارير استخباراتية دولية، يعمل منذ سنوات على تحسين سمعته عبر إنفاق مليارات الدولارات على تنظيم الأحداث العالمية، لكن طلب أرملة خاشقجي أعاد فتح جراح الجريمة التي لم تُنسَ.

استضافة الرياض لكأس العالم 2034 تُعتبر جزءًا من حملة أكبر لتلميع صورة النظام السعودي، التي شهدت انتقادات دولية واسعة بسبب سجلها الحقوقي السيئ، بما في ذلك جريمة مقتل خاشقجي. ومع ذلك، فإن طلب حنان العتر لتكريم زوجها خلال البطولة قد يُحرج النظام السعودي ويضعه في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.

الرأي العام الدولي لا يزال يحمل ابن سلمان المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، التي صدمت العالم، وأدت إلى تشويه صورة المملكة لسنوات. الآن، ومع عودة الأنظار إلى السعودية بسبب كأس العالم، باتت قضية خاشقجي مرة أخرى محط اهتمام عالمي، مما يهدد مساعي المملكة لإعادة تأهيل صورتها عبر استثماراتها الرياضية الكبرى.