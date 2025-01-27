ميدو يتكلم في أمر الرجال.. أحمد حسام يُهاجم المقاومة الفلسطينية

وطن – أثار اللاعب المصري السابق أحمد حسام “ميدو” جدلًا واسعًا بعد تصريحاته المثيرة للجدل على منصة “إكس”، التي هاجم فيها حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وقادتها، ووجه إليهم اتهامات زائفة.

وزعم ميدو أن حماس مسؤولة عن تهريب السلاح والإرهابيين إلى سيناء، فضلاً عن اتهامها بالالتفاف على أموال إعادة الإعمار وتحميلها مسؤولية مقتل ضباط وجنود مصريين.

تصريحات ميدو لاقت ردود فعل غاضبة من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا مزاعمه تحريضية وتفتقر إلى الأدلة. أشار البعض إلى أن الأنفاق التي تتحدث عنها حماس لطالما كانت وسيلة لتهريب السلاح إلى غزة لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي، بينما تهريب السلاح لداعش في سيناء تم عبر مسارات أخرى مثل ليبيا والسودان، وفقًا لتقارير دولية موثوقة.

وفيما يخص أموال إعادة الإعمار، أكدت تقارير الأمم المتحدة أن هذه الأموال تخضع لرقابة دولية صارمة لضمان توجيهها للجهات المعنية في غزة، وهو ما يفند ادعاءات ميدو حول استفادة قادة حماس من هذه الأموال.

الهجوم الذي شنه ميدو على المقاومة الفلسطينية دفع كثيرين إلى انتقاده بشدة. استنكر ناشطون موقفه الذي وصفوه بالعدائي تجاه غزة وشعبها، في الوقت الذي يقدم فيه أهل القطاع تضحيات جسيمة دفاعًا عن كرامة العرب والأمة الإسلامية. واتهمه البعض بتبني رواية الاحتلال الإسرائيلي وتبرير جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين.

لم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، بل تم تذكير ميدو بمسيرته التي شابتها العديد من الفضائح الأخلاقية والإخفاقات المهنية، مطالبينه بعدم الحديث عن المقاومة الفلسطينية دون وعي أو استناد إلى الحقائق.

تصريحات ميدو تأتي في وقت حساس يشهد تعاطفًا عالميًا مع غزة بعد حرب مدمرة استمرت شهورًا. وبينما يقف العديد من الشرفاء بجانب الشعب الفلسطيني، اختار ميدو طريقًا مغايرًا، ما أثار تساؤلات حول دوافعه وتوجهاته.