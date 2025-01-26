الكونغرس الأمريكي يعيد النظر في دعم السيسي: أزمات مصر الداخلية والخارجية تتفاقم

وطن – تتوالى التحديات أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط أزمات داخلية وخارجية خانقة، حيث ناقش الكونغرس الأمريكي لأول مرة انتهاكات مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيرًا إلى تحركات الجيش المصري في سيناء التي وُصفت بأنها تهديد إستراتيجي على الحدود. تأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع ارتفاع الديون وتزايد الغضب الشعبي نتيجة التدهور المعيشي.

التقارير الإسرائيلية الأخيرة أثارت قلق واشنطن، حيث اتهم الإعلام العبري الجيش المصري بتجاوز الاتفاقيات الموقعة منذ السبعينيات من خلال أنشطة لوجستية في سيناء، ما دفع النواب الجمهوريين للمطالبة بإعادة تقييم المساعدات الأمريكية التي تقدمها واشنطن لمصر.

وعلى الجانب الآخر، تعيش البلاد حالة من التبعية للدول الخليجية التي باتت تمسك بخيوط السياسات الاقتصادية المصرية.

السيسي لا يواجه فقط تحديات الدعم الدولي، بل إن الشارع المصري ينبض بالغضب بسبب ارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي، بينما تتزايد المخاوف من خطر أمني محتمل على الحدود الصحراوية.

ومن اللافت أن الولايات المتحدة قامت بتحويل مساعدات عسكرية بقيمة 90 مليون دولار من مصر إلى لبنان، ما يعكس تراجع الثقة الأمريكية في النظام المصري، وسط تقارير عن التحركات العسكرية المصرية التي أثارت جدلًا كبيرًا.

مع تفاقم الديون المصرية ووصول نسبة الدين العام إلى أرقام قياسية، تزداد الضغوط على السيسي، سواء من الداخل الغاضب أو الخارج المتوجس. التطورات الأخيرة قد تدفع إلى إعادة تشكيل العلاقة بين مصر وحلفائها التقليديين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شلل شبه تام.